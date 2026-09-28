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Educatie· 2 min citire

Elevii protestează azi îmbrăcați în negru, față de propunerea de introducere a uniformei obligatorii

Elevi la școală

Elevi la școală

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat28 sept. 2026, 08:29
Actualizat28 sept. 2026, 08:33

Elevii protestează luni, îmbrăcați în negru, față de proiectul de lege aflat în procedură parlamentară privind obligativitatea uniformelor școlare. Acțiunea de protest este promovată de Consiliul Național al Elevilor, care respinge proiectul și consideră că obligativitatea introducerii uniformei nu rezolvă problemele din interiorul școlilor.

Pe 28 septembrie, venind îmbrăcăți în negru la școală, avem șansa de a da dovadă de echitate, de apartenență la grup și de solidaritate, chiar așa precum prevede proiectul de lege față de care noi ne-am împotrivit.

Deși sunt voci care consideră aceasta manifestație drept una absurdă, noi o considerăm exact contrariul. Nu mai este vorba doar despre haine, este vorba de a ne rezerva dreptul de a alege și de a fi ascultați până la capăt!, a transmis Consiliul Național al Elevilor, î

„Inechitatea nu dispare sub o vestă, bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă, iar apartenența nu se coase pe rever”, a mai transmis Consiliul Național al Elevilor, care îi îndeamnă pe copii să se alăture protestulu, purtând îmbrăcămite de culoare neagră.

Potrivit CNE, proiectul de lege prevede introducerea uniformelor obligatorii în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, cu modele și standarde stabilite la nivelul fiecărei comunități școlare, a ajuns la un pas de votul decisiv din Camera Deputaților, fără o dezbatere publică reală.

Proiectul, inițiat de PSD, a fost adoptat de Senat cu 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și 4 abțineri. Uniformele ar putea fi acordate gratuit sau subvenționate din bugetele autorităților locale și din fonduri externe nerambursabile. Inițiatorii susțin că obligativitatea ar reduce diferențele sociale vizibile, ar limita bullying-ul, ar crește siguranța în școli și ar consolida sentimentul de apartenență.

Măsura a generat reacții politice divergente. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat că va cere deputaților formațiunii să voteze împotrivă, argumentând că decizia trebuie luată la nivelul fiecărei comunități școlare.

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