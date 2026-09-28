Elevii protestează azi îmbrăcați în negru, față de propunerea de introducere a uniformei obligatorii

Publicat 28 sept. 2026, 08:29 Actualizat 28 sept. 2026, 08:33

Elevii protestează luni, îmbrăcați în negru, față de proiectul de lege aflat în procedură parlamentară privind obligativitatea uniformelor școlare. Acțiunea de protest este promovată de Consiliul Național al Elevilor, care respinge proiectul și consideră că obligativitatea introducerii uniformei nu rezolvă problemele din interiorul școlilor.

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