Studenții cer burse mai mari și revenirea reducerii de 90% la tren. ANOSR critică programul de guvernare

Studenții cer viitorului Guvern măsuri concrete pentru burse, transport, etică universitară și protecția tinerilor. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România critică programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan și susține că mai multe dintre problemele cu care se confruntă studenții sunt tratate prea general.
Printre principalele solicitări se află creșterea fondului de burse, acordarea sprijinului pe tot parcursul anului, revenirea reducerii de 90% la transportul feroviar pe toate rutele și introducerea unor reguli mai stricte în privința eticii și conducerii universităților.
ANOSR cere mai mulți bani pentru bursele studenților
Una dintre principalele revendicări vizează fondul de burse și protecție socială. ANOSR solicită majorarea de la 10% la 17,5% a procentului din salariul minim net folosit pentru calcularea costului standard pe baza căruia este stabilit fondul de burse. Organizația cere și eliminarea înghețării acestui cost, precum și calcularea fondului pentru toate cele 12 luni ale anului. În plus, studenții înscriși pe locuri cu taxă ar urma să poată beneficia din nou de burse finanțate de la bugetul de stat.
ANOSR a atras atenția anterior că actualul sistem a redus considerabil sprijinul financiar acordat studenților și a afectat în special tinerii aflați în situații socio-economice dificile. Organizația susține că măsurile adoptate în ultimii ani au dus inclusiv la scăderea fondului de burse și la restrângerea numărului de beneficiari.
„ANOSR critică caracterul vag pe care îl abordează Programul de guvernare propus”, transmite organizația.
Studenții vor din nou reducerea de 90% la tren pe toate rutele
O altă solicitare importantă este eliminarea limitărilor introduse pentru reducerea de 90% la transportul feroviar. Studenții cer ca facilitatea să poată fi folosită din nou pe toate rutele, nu doar între domiciliu și localitatea în care se află centrul universitar. ANOSR susține că limitarea reducerii a produs economii foarte mici pentru bugetul de stat. Potrivit calculelor organizației, măsura ar fi redus cheltuielile bugetului general consolidat în 2025 cu aproximativ 14,6 milioane de lei, echivalentul a 0,0021%.
Studenții propun și introducerea unei incompatibilități între funcțiile de conducere din universități și cele politice. Astfel, rectorii, prorectorii, decanii, prodecanii, directorii de departamente și alte persoane aflate în conducerea instituțiilor de învățământ superior nu ar mai putea fi, în același timp, deputați sau senatori și nici nu ar putea ocupa funcții de conducere într-un partid politic.
ANOSR consideră că o astfel de separare este necesară pentru a reduce influența politică asupra conducerii universităților și pentru a păstra independența deciziilor luate în mediul academic. Propunerea privind incompatibilitatea dintre conducerea universitară și funcțiile politice se regăsește și în solicitările transmise anterior de organizație partidelor.
Sancțiuni mai dure pentru abaterile de etică universitară
ANOSR solicită și modificarea regulilor privind etica și deontologia universitară. Printre măsurile propuse se află extinderea sancțiunilor care pot fi aplicate persoanelor găsite vinovate de abateri, inclusiv interzicerea temporară a activităților didactice sau de cercetare și excluderea din proiecte și granturi.
Organizația vrea și posibilitatea suspendării temporare a unor membri ai comunității universitare pe perioada în care o faptă este analizată de Comisia de etică. Sunt cerute, de asemenea, sancțiuni pentru persoanele care contribuie la ascunderea unor cazuri de hărțuire.
Universitățile ar trebui să fie obligate să le ofere victimelor abuzului sau hărțuirii acces la consiliere psihologică, potrivit propunerilor studenților.
Măsuri pentru tinerii care intră pe piața muncii
Lista solicitărilor vizează și problemele întâmpinate de tineri după terminarea studiilor. ANOSR cere măsuri pentru combaterea formelor de exploatare profesională și a remunerației inechitabile, precum și politici prin care tinerii antreprenori să poată avea acces mai ușor la finanțări, inclusiv la fonduri europene. Organizația solicită și adoptarea unei noi legi a tinerilor, care să stabilească un cadru actualizat pentru politicile destinate acestei categorii.
Programul de guvernare prezentat de Siegfried Mureșan include unele măsuri care îi vizează pe tineri și studenți, printre care construirea de cămine studențești, sprijin pentru chirie în cazul studenților care lucrează și locuințe destinate tinerilor. ANOSR cere însă măsuri suplimentare, în special în privința burselor, transportului și accesului echitabil la educație.
„Nu reprezintă o listă de doleanțe”
ANOSR susține că solicitările transmise viitorului Executiv nu trebuie privite doar ca revendicări punctuale ale organizațiilor studențești, ci ca măsuri necesare pentru accesul tinerilor la educație și pentru îmbunătățirea sistemului universitar.
„Cele 10 propuneri înaintate de ANOSR nu reprezintă o listă de doleanțe, ci o îndatorire publică a noului Executiv față de studenți și tineri”, transmite organizația.