Studenții cer burse mai mari și revenirea reducerii de 90% la tren. ANOSR critică programul de guvernare

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 18:55

Studenții cer viitorului Guvern măsuri concrete pentru burse, transport, etică universitară și protecția tinerilor. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România critică programul de guvernare propus de Siegfried Mureșan și susține că mai multe dintre problemele cu care se confruntă studenții sunt tratate prea general.

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