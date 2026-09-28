Studenții au reducere de 90% la tren în anul universitar 2026-2027. Pe ce rute se aplică și ce documente sunt necesare

CFR Călători a anunțat condițiile în care studenții pot beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027. Facilitatea este acordată studenților eligibili cu vârsta de până la 30 de ani, însă numai pentru călătoriile dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ superior.
Studenții români sau străini, cu vârsta de până la 30 de ani, înscriși la forma de învățământ cu frecvență în instituții de învățământ superior acreditate din România și din Academia Română beneficiază de reducerea de 90% la călătoria cu trenul. Reducerea se aplică la clasa a II-a pentru trenurile Regio, InterRegio și InterCity. Pentru călătoria la clasa I sau utilizarea vagoanelor de dormit și cușetă, diferențele tarifare trebuie achitate integral.
Facilitatea este acordată și studenților orfani de unul sau ambii părinți, precum și celor proveniți din centre de plasament, familii substitutive sau aflați la asistent maternal.
Reducerea nu se aplică pe orice rută
Cea mai importantă condiție privește traseul pe care poate fi folosită facilitatea. Reducerea de 90% este valabilă exclusiv pentru călătoriile dintre localitatea de domiciliu a studentului și localitatea în care se află instituția de învățământ superior la care acesta este înscris.
Limitarea reducerii la această rută a fost aplicată și anterior, iar studenții pot beneficia de reducerea de 90% între domiciliu și localitatea în care se află universitatea.
Biletele și abonamentele cu reducere pot fi cumpărate de la casele de bilete și agențiile CFR Călători, online, prin aplicația companiei sau de la automatele din stații, după confirmarea calității de student și obținerea ID-ului necesar. În stațiile în care biletele nu pot fi cumpărate înainte de urcarea în tren, acestea pot fi eliberate și de personalul feroviar.
Ce documente pot folosi studenții până la 30 noiembrie
CFR Călători precizează că, până la 30 noiembrie 2026 inclusiv, biletele și abonamentele cu reducere de 90% pot fi obținute și în baza legitimației de student vizate pentru anul universitar 2025-2026. Excepție fac studenții pentru care anul universitar 2025-2026 a fost an terminal. Aceștia nu mai pot utiliza vechea legitimație pentru această facilitate începând cu 1 decembrie. Studenții din anul I pot folosi, până la 30 noiembrie, o adeverință în original emisă de instituția de învățământ pentru anul universitar 2026-2027.
Regula se schimbă de la 1 decembrie
Începând cu 1 decembrie 2026, reducerea de 90% va fi acordată numai în baza legitimației de student pentru transport vizate pentru anul universitar 2026-2027. Regula va fi valabilă inclusiv pentru studenții din anul I, care până atunci pot utiliza adeverința emisă de universitate. La control, studenții trebuie să poată prezenta documentele obligatorii. În lipsa acestora, vor fi considerați fără legitimație de călătorie și vor fi tratați potrivit reglementărilor în vigoare.
Ce reducere au românii care studiază în străinătate
Regulile sunt diferite pentru cetățenii români care urmează cursuri cu frecvență la universități din străinătate. Aceștia beneficiază, până la vârsta de 30 de ani, de o reducere de 50% la transportul feroviar în România. Facilitatea este valabilă la clasa a II-a, pentru toate categoriile de trenuri și pe orice distanță. Pentru cumpărarea biletului sunt necesare documentul care dovedește calitatea de student, împreună cu o traducere legalizată, precum și actul de identitate în original.