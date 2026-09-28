Studenții au reducere de 90% la tren în anul universitar 2026-2027. Pe ce rute se aplică și ce documente sunt necesare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 sept. 2026, 15:35

CFR Călători a anunțat condițiile în care studenții pot beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar în anul universitar 2026-2027. Facilitatea este acordată studenților eligibili cu vârsta de până la 30 de ani, însă numai pentru călătoriile dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ superior.

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