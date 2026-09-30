Până la 500 de burse de câte 4.000 de lei pe lună. Cine poate beneficia de noul program anunțat de Ministerul Educației

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 sept. 2026, 09:51

Tinerii care vor să continue în cercetare după terminarea doctoratului ar putea primi un sprijin financiar de 4.000 de lei pe lună. Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat miercuri lansarea unui nou program de burse postdoctorale, prin care pot fi acordate până la 500 de burse. Sprijinul poate fi oferit pentru o perioadă de cel mult 24 de luni. Ideea programului este ca perioada dintre terminarea doctoratului și găsirea unui loc stabil într-o universitate sau într-un institut de cercetare să fie mai ușor de trecut.

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