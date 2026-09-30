Până la 500 de burse de câte 4.000 de lei pe lună. Cine poate beneficia de noul program anunțat de Ministerul Educației

Tinerii care vor să continue în cercetare după terminarea doctoratului ar putea primi un sprijin financiar de 4.000 de lei pe lună. Ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a anunțat miercuri lansarea unui nou program de burse postdoctorale, prin care pot fi acordate până la 500 de burse. Sprijinul poate fi oferit pentru o perioadă de cel mult 24 de luni. Ideea programului este ca perioada dintre terminarea doctoratului și găsirea unui loc stabil într-o universitate sau într-un institut de cercetare să fie mai ușor de trecut.
Până la 500 de burse, fiecare de 4.000 de lei pe lună
Programul anunțat de ministrul Educației, Mihai Dimian, nu se oprește doar la suma primită lunar de tineri. Instituția gazdă trebuie să vină cu o contribuție de cel puțin aceeași valoare. Banii pot fi folosiți fie pentru creșterea bursei, fie pentru alte cheltuieli legate de activitatea de cercetare, cum ar fi deplasările, materialele sau publicarea lucrărilor. Sprijinul poate ajunge astfel pe o perioadă de până la doi ani.
''Astăzi, lansăm un nou program de burse postdoctorale, pentru a sprijini tranziția de la doctorat către o carieră universitară sau de cercetare: până la 500 de burse, de 4.000 lei pe lună, pentru maximum 24 de luni, la care se adaugă o contribuție a instituției gazdă de cel puțin aceeași valoare, pentru creșterea bursei sau pentru alte cheltuieli materiale, de deplasare, de publicare, etc. Ne dorim ca doctoranzii să se concentreze pe elaborarea unei teze valoroase, având perspectiva unui sprijin pentru continuarea cercetărilor după absolvire, pentru perioada de tranziție către un loc de muncă permanent în mediul universitar sau de cercetare'', a scris Dimian, pe Facebook.
Sprijin și după perioada postdoctorală
Planurile anunțate de Mihai Dimian merg și mai departe de bursele postdoctorale. Ministrul vorbește despre un alt proiect, numit ''Primul loc de muncă în cercetare'', destinat celor care ajung la început de drum într-o universitate sau într-un institut. Tinerii titulari ar urma să fie sprijiniți în primii doi ani de activitate. Practic, ministerul vrea să lege perioada doctoratului de cercetarea postdoctorală și apoi de intrarea într-un loc de muncă stabil.
''Urmează și 'Primul loc de muncă în cercetare', prin care vom susține tinerii titulari în primii doi ani de activitate în universități și institute de cercetare. Construim astfel o continuitate a sprijinului: de la formarea prin doctorat, la cercetarea postdoctorală și la începutul unei cariere stabile. Dragi tineri, continuați să cercetați și să aveți încredere în ideile voastre. România are nevoie de voi!'', a transmis Mihai Dimian.
Ce urmărește noul program
Una dintre problemele pe care programul încearcă să le acopere este perioada de după terminarea doctoratului, când un tânăr cercetător nu are încă un post permanent. Bursa ar urma să ofere timp și bani pentru continuarea proiectelor începute în timpul studiilor. În același timp, contribuția instituției gazdă poate acoperi costuri care apar frecvent în cercetare și care nu țin doar de venitul lunar al beneficiarului. Programul este gândit astfel încât tinerii să poată rămâne mai ușor în mediul universitar sau de cercetare după absolvire.