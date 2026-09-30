România, pe ultimul loc din UE la accesul la educație
Elevii din România / Sursa foto - Pixabay
România e pe ultimul loc din Europa în privința accesului la educație. Potrivit unui raport OCDE, doar 12 din 100 de copii de 2 ani merg la creșă.
Raport OCDE: doar 12 din 100 de copii români merg la școală
România continuă să aibă probleme importante în ceea ce privește accesul copiilor la educația timpurie. Datele prezentate de OCDE arată că participarea copiilor mici la astfel de programe rămâne redusă, în special în cazul celor de 2 ani.
Potrivit raportului „Education at a Glance 2026”, publicat de OCDE la 29 septembrie, participarea la educația și îngrijirea timpurie crește odată cu vârsta. La nivelul organizației, în 2024, rata medie de participare era de 63% în cazul copiilor de 2 ani și ajungea la 77% pentru cei de 3 ani. Pentru copiii de la 3 ani până la începerea școlii primare, media OCDE era de 90%.
Doar o parte dintre copiii de 2 ani ajung în creșe
În România, accesul copiilor foarte mici la servicii de educație și îngrijire timpurie rămâne limitat.
Datele OCDE indică o participare de aproximativ 12% în rândul copiilor de 2 ani, nivel care plasează România la coada clasamentului european în ceea ce privește accesul la acest tip de servicii.
Situația este legată și de disponibilitatea infrastructurii pentru educația și îngrijirea copiilor mici. Într-o analiză dedicată României, OCDE a arătat că lipsa locurilor și a personalului calificat limitează accesul la serviciile de educație și îngrijire timpurie.
Participarea la grădiniță este sub media OCDE
Diferențele se mențin și la vârstele la care participarea la educația preșcolară este mult mai ridicată.
Potrivit datelor pentru 2024, aproximativ 76% dintre copiii cu vârste între 3 și 6 ani din România erau înscriși în programe de educație și îngrijire timpurie. Procentul este inferior mediei OCDE, de aproximativ 90% pentru această categorie de vârstă.
OCDE subliniază însă că România a făcut progrese în extinderea participării copiilor la educația preșcolară. În 2026, organizația a remarcat că România a extins educația preșcolară obligatorie la copiii de 4 ani, măsură introdusă în 2023.
Educația timpurie, importantă pentru dezvoltarea copiilor
Raportul OCDE evidențiază rolul educației și îngrijirii timpurii în dezvoltarea copiilor, pregătirea pentru școală și reducerea inegalităților.
Organizația arată că participarea la programe de calitate poate contribui la dezvoltarea competențelor cognitive și socio-emoționale, cu efecte deosebit de importante pentru copiii proveniți din medii dezavantajate. În același timp, existența unor servicii accesibile de educație și îngrijire poate facilita revenirea părinților pe piața muncii.
România are în continuare nevoie de extinderea infrastructurii
Problema accesului la educația timpurie nu ține doar de înscrierea copiilor, ci și de existența unor servicii suficiente și accesibile pentru familii.
O analiză economică a OCDE privind România arată că infrastructura limitată pentru educația timpurie și lipsa personalului calificat restricționează accesul la servicii, iar aproximativ jumătate dintre copiii români ajung să fie îngrijiți în forme informale.
Datele raportului „Education at a Glance 2026” readuc astfel în atenție una dintre principalele provocări ale sistemului educațional românesc: asigurarea unui acces cât mai larg la educație și îngrijire încă din primii ani de viață.
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