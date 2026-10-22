Grecia: proteste ale elevilor, studenților și profesorilor pentru salarii și educație

Publicat 22 oct. 2026, 09:25 Actualizat 22 oct. 2026, 09:31

Mii de elevi, studenți și profesori au ieșit miercuri, 21 octombrie, în stradă în Grecia, cerând investiții mai mari în educația publică, salarii mai bune pentru cadrele didactice și condiții decente în școli și universități. La Atena, aproximativ 10.000 de persoane au participat la un marș pașnic, potrivit poliției, iar manifestații au avut loc și în Salonic, Patras și alte orașe din țară. Protestele au fost însoțite de greve ale profesorilor și de revendicări privind costul ridicat al vieții.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre greciaprotesteeducatieprofesori