Grecia: proteste ale elevilor, studenților și profesorilor pentru salarii și educație

Mii de elevi, studenți și profesori au ieșit miercuri, 21 octombrie, în stradă în Grecia, cerând investiții mai mari în educația publică, salarii mai bune pentru cadrele didactice și condiții decente în școli și universități. La Atena, aproximativ 10.000 de persoane au participat la un marș pașnic, potrivit poliției, iar manifestații au avut loc și în Salonic, Patras și alte orașe din țară. Protestele au fost însoțite de greve ale profesorilor și de revendicări privind costul ridicat al vieții.
Ce cer elevii, studenții și profesorii din Grecia
Manifestanții solicită creșterea finanțării publice pentru educație, renovarea și întreținerea clădirilor școlare, reducerea numărului de elevi din clase și ocuparea posturilor vacante din sistem. Profesorii cer, de asemenea, salarii mai mari și condiții de muncă mai bune, în timp ce studenții atrag atenția asupra dificultăților financiare cu care se confruntă pentru a-și continua studiile.
În centrul Atenei, protestatarii au mărșăluit spre Parlament, scandând mesaje în favoarea educației publice și gratuite. Unii studenți au instalat corturi în Piața Syntagma, în apropierea Parlamentului, pentru a atrage atenția asupra problemelor legate de accesul la educație și de costurile locuirii. Manifestații similare au fost organizate în mai multe orașe grecești.
Greve ale profesorilor și probleme în școli
Protestele din 21 octombrie au fost susținute de acțiuni sindicale. Federația profesorilor din învățământul primar a convocat o grevă de 24 de ore, iar sindicatul cadrelor didactice din învățământul secundar a anunțat o întrerupere a activității de trei ore. Și federația funcționarilor publici ADEDY a participat la acțiunile de protest, în timp ce medicii din spitale au organizat o grevă la nivel național.
Nemulțumirile vizează inclusiv lipsa personalului, starea unor clădiri școlare și dificultățile întâmpinate de familii în contextul scumpirilor. Potrivit relatărilor din presa elenă, revendicările studenților includ și reguli mai flexibile pentru transferul între universități.
Costul vieții, o presiune tot mai mare asupra tinerilor
Nemulțumirile din sistemul educațional se suprapun peste problemele legate de chirii, energie și puterea de cumpărare. Potrivit Reuters, salariul lunar mediu din Grecia este de aproximativ 1.500 de euro, iar creșterea costurilor locuirii face tot mai dificilă întreținerea studenților în marile orașe.
Ministrul Educației, Sofia Zacharaki, a declarat înaintea manifestațiilor că autoritățile au în vedere investiții de peste 733 de milioane de euro pentru noi cămine studențești și modernizarea infrastructurii. Anunțul nu a înlăturat însă nemulțumirile protestatarilor, care cer măsuri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor din școli și universități și pentru sprijinirea celor afectați de scumpiri.