Noi scumpiri la pompă după expirarea reducerii accizei? Cât va costa motorina

Prețurile carburanților continuă să crească, iar de săptămâna viitoare ar putea urma noi scumpiri la pompă, în condițiile în care expiră măsura de reducere cu 25% a accizei la motorină.
Prețurile carburanților rămân ridicate, iar motorina ar putea înregistra noi scumpiri dacă reducerea temporară a accizei nu va fi prelungită după 15 octombrie.
Revenirea la nivelul integral al accizei ar putea adăuga aproximativ 85 de bani la prețul unui litru de motorină standard. În paralel, analiștii avertizează că motorina ar putea rămâne scumpă și în 2027, pe fondul stocurilor reduse și al capacității insuficiente de rafinare la nivel global.
Cât costă acum benzina și motorina
Potrivit datelor publicate de platforma Peko.ro pentru 9 octombrie 2026, prețul median al motorinei standard era de 10,92 lei pe litru, în timp ce benzina standard costa aproximativ 10,14 lei pe litru. Prețurile diferă însă în funcție de stație și de rețeaua de distribuție.
Reducerea temporară cu 25% a accizei la motorina standard a fost menținută de Ministerul Finanțelor pentru perioada 1-15 octombrie. Măsura este reevaluată la fiecare două săptămâni, în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă.
În cazul în care reducerea nu va fi prelungită pentru perioada următoare, revenirea la acciza integrală ar putea duce la o creștere de aproximativ 85 de bani pe litru, inclusiv TVA, potrivit calculelor publicate anterior de Digi24. Aceasta este însă o majorare estimată, nu o scumpire confirmată.
Motorina scumpă până în 2027? Explicațiile specialiștilor
Presiunile asupra prețului motorinei nu sunt generate doar de evoluția cotațiilor petrolului, ci și de dificultățile de aprovizionare și de capacitatea limitată a rafinăriilor de a acoperi atât cererea curentă, cât și refacerea stocurilor.
Potrivit unei analize Goldman Sachs, citate de CNBC, prețurile produselor petroliere rafinate ar putea rămâne ridicate pe parcursul anului 2027. Banca estimează că marjele de rafinare pentru motorină și combustibilul de aviație ar putea depăși, în medie, 40 de dolari pe baril în 2027, de peste două ori nivelul considerat obișnuit.
Un alt factor important este refacerea rezervelor globale de combustibili. Stocurile au fost afectate de perturbările aprovizionării, iar refacerea lor trebuie realizată în paralel cu asigurarea consumului zilnic. Analistul Baden Moore, de la CLSA, estimează că acest proces ar putea dura până la doi ani.
De ce scăderea prețului petrolului nu înseamnă automat motorină mai ieftină
Chiar dacă prețul țițeiului se reduce, ieftinirea motorinei nu este garantată. Costul final depinde și de disponibilitatea produselor rafinate, de capacitatea rafinăriilor, de cerere și de nivelul stocurilor.
În contextul actual, rafinăriile trebuie să acopere atât necesarul imediat al pieței, cât și cererea suplimentară pentru refacerea rezervelor. Dacă producția nu ține pasul cu aceste nevoi, presiunea asupra prețurilor poate continua. Astfel, perspectivele pentru 2027 rămân incerte, iar o eventuală ieftinire a carburanților va depinde de evoluția aprovizionării, de revenirea capacităților de rafinare și de refacerea stocurilor globale.