Noi scumpiri la pompă după expirarea reducerii accizei? Cât va costa motorina

Publicat 10 oct. 2026, 11:08 Actualizat 10 oct. 2026, 11:33 Sursă Realitatea PLUS

Prețurile carburanților continuă să crească, iar de săptămâna viitoare ar putea urma noi scumpiri la pompă, în condițiile în care expiră măsura de reducere cu 25% a accizei la motorină.

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