Investiție de 4,1 miliarde de lei pentru căile ferate din România. CFR vrea să elimine restricțiile de viteză

CFR Infrastructură a lansat o licitație cu o valoare maximă estimată de peste 4,09 miliarde de lei, fără TVA, pentru lucrări de întreținere a rețelei feroviare din România. Programul vizează șapte sucursale regionale și se va desfășura pe o perioadă de patru ani. Obiectivul este îmbunătățirea siguranței circulației, refacerea unor componente ale liniilor și eliminarea restricțiilor de viteză de pe sectoarele unde vor fi îndeplinite condițiile tehnice necesare.
Unde vor fi făcute lucrările la calea ferată
Procedura de achiziție, lansată pe 19 octombrie 2026, este împărțită în șapte loturi, aferente regionalelor București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Galați și Constanța. Pentru fiecare lot este prevăzută o valoare maximă estimată de aproximativ 584,5 milioane de lei, fără TVA.
CFR urmează să încheie șapte acorduri-cadru, fiecare cu o durată de 48 de luni. Contractele subsecvente, prin care vor fi comandate și executate lucrările concrete, vor fi încheiate la nivelul sucursalelor regionale, în funcție de necesități și de fondurile disponibile.
Ce lucrări sunt prevăzute pentru eliminarea restricțiilor de viteză
Intervențiile vor viza suprastructura căii ferate, adică elementele care susțin și asigură stabilitatea liniei: șinele, traversele și stratul de piatră spartă. Documentația prevede înlocuirea succesivă a acestor componente, folosind materiale noi, pe liniile curente și directe.
Lucrările vor include și refacerea structurii de susținere în zona macazurilor și a trecerilor la nivel, precum și înlocuirea integrală a pietrei sparte în aceste puncte. Un alt obiectiv este realizarea căii fără joante, prin eliminarea discontinuităților dintre șine, pentru a îmbunătăți comportarea liniei în exploatare și a reduce necesarul de întreținere a îmbinărilor.
Potrivit CFR, intervențiile urmăresc readucerea sectoarelor vizate la parametrii tehnici necesari pentru vitezele proiectate ale trenurilor de călători și de marfă. Restricțiile nu vor fi eliminate automat pe întreaga rețea: acest lucru va fi posibil doar pe sectoarele unde lucrările sunt finalizate și sunt îndeplinite condițiile tehnice și de siguranță.
De unde vin banii și când pot fi depuse ofertele
Finanțarea este prevăzută de la bugetul de stat, prin fondurile destinate întreținerii și funcționării infrastructurii publice feroviare. Acordurile-cadru vor permite CFR să comande lucrări pe parcursul celor patru ani, în funcție de prioritățile identificate și de bugetele alocate.
Licitația se desfășoară prin procedură deschisă, iar ofertele vor fi evaluate pe baza celui mai bun raport calitate-preț. Prețul reprezintă 75% din punctaj, în timp ce perioada de garanție acordată lucrărilor executate are o pondere de 25%.
Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 23 noiembrie 2026, ora 15:00. Documentația și condițiile de participare sunt disponibile în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).