Investiție de 4,1 miliarde de lei pentru căile ferate din România. CFR vrea să elimine restricțiile de viteză

Publicat 20 oct. 2026, 12:10 Actualizat 20 oct. 2026, 13:35

CFR Infrastructură a lansat o licitație cu o valoare maximă estimată de peste 4,09 miliarde de lei, fără TVA, pentru lucrări de întreținere a rețelei feroviare din România. Programul vizează șapte sucursale regionale și se va desfășura pe o perioadă de patru ani. Obiectivul este îmbunătățirea siguranței circulației, refacerea unor componente ale liniilor și eliminarea restricțiilor de viteză de pe sectoarele unde vor fi îndeplinite condițiile tehnice necesare.

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