CFR anunță ce se întâmplă cu trenurile în noaptea trecerii la ora de iarnă. Ce trebuie să știe călătorii

Românii care vor călători cu trenul în noaptea de 24 spre 25 octombrie trebuie să știe că unele garnituri vor staționa în gări până la ora de plecare stabilită în noul orar. CFR Călători a anunțat cum se va desfășura circulația feroviară în noaptea trecerii la ora de iarnă, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Compania precizează că schimbarea nu va modifica mersul trenurilor, însă vor exista reguli speciale pentru garniturile aflate deja pe traseu.
Cum vor circula trenurile în noaptea trecerii la ora de iarnă
România va trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie 2026. La ora 04:00, ceasurile vor fi date înapoi la 03:00, astfel că noaptea va fi mai lungă cu o oră. Potrivit CFR Călători, trenurile care au programată plecarea după schimbarea orei vor respecta programul obișnuit, fără modificări ale orelor afișate în Mersul Trenurilor.
Ce se întâmplă cu trenurile aflate deja pe traseu
O situație diferită va fi în cazul trenurilor care se află deja în circulație în momentul schimbării orei. Acestea vor opri în stațiile stabilite pe traseu și vor aștepta până la ora de plecare prevăzută în noul program. În schimb, garniturile care se află aproape de destinația finală își vor putea continua călătoria, fără să mai fie nevoie de o staționare suplimentară.
În ceea ce privește trenurile internaționale, CFR Călători a explicat că trecerea la ora de iarnă se va face în aceeași zi și în țările vecine României. Astfel, trenurile care circulă peste graniță vor respecta programul stabilit în Mersul Trenurilor, inclusiv între stațiile de frontieră.
Unde pot verifica pasagerii programul trenurilor
Călătorii care vor să afle informații despre circulația trenurilor pot suna la numărul 021 9521, serviciul INFO CFR, sau pot solicita detalii personalului din gări. Informații sunt disponibile și la numerele de telefon ale stațiilor CFR, publicate pe site-ul companiei. De asemenea, pasagerii pot folosi aplicația „Trenul Meu”, unde trebuie să introducă numărul trenului pentru a vedea opririle, eventualele întârzieri, timpul de staționare în următoarea gară și ora estimată de sosire. Programul trenurilor poate fi consultat și pe site-urile cfrcalatori.ro și cfr.ro.