CFR anunță ce se întâmplă cu trenurile în noaptea trecerii la ora de iarnă. Ce trebuie să știe călătorii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 19 oct. 2026, 12:08

Românii care vor călători cu trenul în noaptea de 24 spre 25 octombrie trebuie să știe că unele garnituri vor staționa în gări până la ora de plecare stabilită în noul orar. CFR Călători a anunțat cum se va desfășura circulația feroviară în noaptea trecerii la ora de iarnă, când ceasurile vor fi date înapoi cu o oră. Compania precizează că schimbarea nu va modifica mersul trenurilor, însă vor exista reguli speciale pentru garniturile aflate deja pe traseu.

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