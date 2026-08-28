Sărbătoare 28 august: Sfântul Cuvios Moise Etiopianul, prăznuit azi. De la căpetenia tâlharilor la pustnic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 28 aug. 2026, 07:13

Sfântul Cuvios Moise Etiopianul este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe 28 august. Fost tâlhar și conducător al unei cete de răufăcători, Moise s-a pocăit, s-a retras în pustie și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți părinți duhovnicești. Viața sa este considerată un exemplu de pocăință, luptă cu ispitele și transformare sufletească.

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