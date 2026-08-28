Sărbătoare 28 august: Sfântul Cuvios Moise Etiopianul, prăznuit azi. De la căpetenia tâlharilor la pustnic

Sfântul Cuvios Moise Etiopianul este prăznuit de Biserica Ortodoxă pe 28 august. Fost tâlhar și conducător al unei cete de răufăcători, Moise s-a pocăit, s-a retras în pustie și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți părinți duhovnicești. Viața sa este considerată un exemplu de pocăință, luptă cu ispitele și transformare sufletească.
Cine a fost Sfântul Cuvios Moise Etiopianul
Sfântul Cuvios Moise Etiopianul a fost de neam etiopian și este pomenit în calendarul ortodox în fiecare an, pe 28 august. Viața sa este una dintre cele mai puternice mărturii despre pocăință și schimbarea profundă a omului.
În tinerețe, Moise a fost slujitorul unui politician, însă, din cauza faptelor sale nedrepte, a fost alungat. Ajuns într-o situație dificilă, el s-a alăturat unei cete de tâlhari și, în timp, a devenit conducătorul acesteia.
Viața sa avea să se schimbe însă radical.
Pocăința Sfântului Moise și retragerea în mănăstire
Cuprins de mustrarea conștiinței pentru toate relele pe care le săvârșise, Moise a renunțat la viața de tâlhar și s-a retras într-o mănăstire.
Acolo a început o perioadă îndelungată de pocăință și nevoință. Sfântul și-a plâns păcatele și a dus o luptă grea cu ispitele și cu gândurile necurate.
Potrivit relatărilor despre viața sa, demonii desfrânării l-au încercat vreme îndelungată, aducând asupra lui gânduri și pofte ispititoare. Lupta a fost atât de puternică, încât Sfântul Moise le-a mărturisit fraților săi:
„Atâta supărare am suferit de la războiul poftei trupești, încât puțin de n-am căzut din făgăduința monahicească.”
După șase ani de luptă cu aceste ispite, Sfântul Moise s-a vindecat în chip minunat de gândurile și închipuirile necurate care îi tulburau sufletul.
Sfântul Moise Etiopianul a fost hirotonit preot la bătrânețe
La bătrânețe, Moise a fost hirotonit preot. A continuat să ducă o viață de rugăciune și nevoință, devenind un părinte duhovnicesc căutat pentru sfat.
Sfântul Moise și-a cunoscut dinainte ceasul și felul în care urma să moară.
Într-o zi, le-a spus ucenicilor săi să plece din mănăstire pentru a-și salva viețile, deoarece aceasta urma să fie atacată de necredincioși. Ucenicii i-au cerut să îi însoțească, însă Avva Moise a refuzat.
El le-a amintit că fusese cândva tâlhar și că acum se cuvenea să-și primească plata pentru faptele sale, făcând trimitere la cuvintele Mântuitorului: „Toți cei ce scot sabia de sabie vor pieri”.
Moise a rămas în mănăstire alături de șase frați care nu au vrut să îl părăsească. Când tâlharii au ajuns, i-au ucis pe toți cei șapte.
Astfel, Sfântul Cuvios Moise Etiopianul a trecut la cele veșnice la vârsta de 75 de ani.
Învățătura Sfântului Moise despre curăția inimii
Una dintre cele mai cunoscute învățături ale Sfântului Moise Etiopianul este legată de scopul vieții monahale și de curăția inimii.
Potrivit tradiției, atunci când Sfântul Ioan Casian și Sfântul Gherman au ajuns în pustia Sketică pentru a primi sfaturi duhovnicești, l-au întâlnit pe Avva Moise și l-au întrebat care este scopul vieții lor.
Cei doi au răspuns că ținta lor este dobândirea Împărăției cerurilor.
Avva Moise le-a explicat însă că, deși răspunsul era corect în ceea ce privește ținta finală, trebuia cunoscut și scopul concret prin care omul poate ajunge la aceasta.
„Ținta ultimă a făgăduinței noastre este, cum ați zis, Împărăția lui Dumnezeu, iar scopul fără de care este cu neputință a ajunge la sfârșitul acela este curăția inimii”, le-a spus bătrânul.
Sfântul Moise i-a îndemnat să-și îndrepte permanent mintea către acest scop și, atunci când inima se abate de la calea cea dreaptă, să o întoarcă imediat, asemenea unei rigle după care zidarul își îndreaptă lucrarea.
Sfântul Moise Etiopianul, exemplu de pocăință și schimbare
Viața Sfântului Cuvios Moise Etiopianul rămâne una dintre cele mai puternice imagini ale pocăinței. Dintr-un om care a trăit în fărădelege și a condus o ceată de tâlhari, el a devenit monah, preot și părinte duhovnicesc.
Pilda sa arată că schimbarea omului este posibilă prin pocăință, rugăciune și perseverență, chiar și atunci când trecutul este marcat de fapte grave.
Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Cuvios Moise Etiopianul pe 28 august, zi în care credincioșii sunt chemați să-și amintească de puterea pocăinței și de importanța dobândirii curăției inimii.
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sursa: crestinortodox.ro