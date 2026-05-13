Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Caciu îl atacă violent pe Bolojan, după apariția noilor date INS: „A acționat fix ca un asasin economic!”

13 mai 2026, 10:06
Ilie Bolojan și Adrian Câciu

Ilie Bolojan și Adrian Câciu

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.net

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Caciu a lansat un atac dur la adresa președintelui interimar Ilie Bolojan, acuzându-l că a distrus economia românească prin politicile de austeritate aplicate.

„Spânul a distrus economia! A acționat fix ca un asasin economic! Ca un călau care taie și distruge o țară!”, a declarat Caciu, care i-a atribuit șefului statului porecla „Spânul”, personajul negativ din basmele românești.

Atacul vine pe fondul datelor macroeconomice îngrijorătoare: economia României a înregistrat o contracție de -1,5% în primul trimestru al anului 2026, după o scădere similară în trimestrul IV din 2025. Caciu susține că INS ar fi „coafat" cifrele reale, care ar fi fost inițial de -2%.

Liderul PSD a mai menționat că inflația a ajuns aproape de 11%, în timp ce consumul și producția industrială sunt „prăbușite". „Bolojanurile, pleaca acasă la Oradea! Ai ciuruit o țară întreaga!”, a conchis Caciu.

Citește și:

Mai multe articole despre

adrian caciu, bolojan, guvern, economie, INS, PSD

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe