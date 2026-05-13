Caciu îl atacă violent pe Bolojan, după apariția noilor date INS: „A acționat fix ca un asasin economic!”

Sursă: Realitatea.net

Fostul ministru al Finanțelor Adrian Caciu a lansat un atac dur la adresa președintelui interimar Ilie Bolojan, acuzându-l că a distrus economia românească prin politicile de austeritate aplicate.

„Spânul a distrus economia! A acționat fix ca un asasin economic! Ca un călau care taie și distruge o țară!”, a declarat Caciu, care i-a atribuit șefului statului porecla „Spânul”, personajul negativ din basmele românești.

Atacul vine pe fondul datelor macroeconomice îngrijorătoare: economia României a înregistrat o contracție de -1,5% în primul trimestru al anului 2026, după o scădere similară în trimestrul IV din 2025. Caciu susține că INS ar fi „coafat" cifrele reale, care ar fi fost inițial de -2%.

Liderul PSD a mai menționat că inflația a ajuns aproape de 11%, în timp ce consumul și producția industrială sunt „prăbușite". „Bolojanurile, pleaca acasă la Oradea! Ai ciuruit o țară întreaga!”, a conchis Caciu.