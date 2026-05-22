Angajat al unui service auto din Constanța, mort după ce a fost strivit în timpul unei reparații
Un bărbat de 42 de ani, angajat al unui service auto din municipiul Constanța, a murit vineri după ce a fost strivit în timp ce efectua lucrări de reparație la un vehicul.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, incidentul s-a petrecut în jurul orei 10:00, iar autoritățile au fost alertate prin apel la 112. La fața locului au intervenit polițiști din cadrul Secției 3 Constanța și un echipaj medical.
Cadrele medicale au încercat să îi acorde ajutor, însă au constatat decesul bărbatului. Polițiștii au stabilit că victima era angajatul service-ului în care s-a produs accidentul.
A fost deschisă o anchetă
Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili exact în ce condiții s-a produs tragedia și ce a dus la accidentul de muncă.
