Recursul Romatsa, admis. Zborurile civile NU vor mai fi suspendate

Zborurile civile din România nu vor mai fi suspendate, asta după ce ICCJ a respins măsura privind suspendarea activității Romatsa pentru o perioadă de o lună. Decizia este definitivă și vine în contextul litigiului legat de datoria României către Pfizer.
O nouă decizie a fost luată în dosarul ROMATSA, după ce în ședința de judecată de miercuri a avut loc un incident în sala de judecată, în contextul dezbaterilor privind suspendarea activității companiei.
Magistraţii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) au decis să respingă acţiunea de suspendare a licenţei ROMATSA, care fusese decisă de Curtea de Apel Bucureşti, pentru 30 de zile, în cadrul unui proces privind acuzaţii de discriminare, deschis de mai mulţi controlori de trafic aerian. ÎCCJ a decis să respingă cererile de sesizare a Curţii de Justiţie Uniunii Europene (CJUE).
”Respinge cererile de sesizare a Curţii de Justiţie Uniunii Europene, formulate de recurenta-pârâtă Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa R.A. şi de intimaţii-reclamanţi. Admite recursurile declarate de recurentele-pârâte Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa R.A. şi de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (A.A.C.R.) împotriva încheierii din 23 decembrie 2025 şi a sentinţei civile nr. 360 din 27 februarie 2026, ambele pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal”, se arată în minuta instanței supreme.
De asemenea, magistraţii au casat, în parte, încheierea şi sentinţa recurate şi au decis rejudecarea.
”Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii. Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamanţii Constantinescu Stelian, Galan Ioana-Alexandra, Păduraru Vlad-Ionuţ, Nedelcu Alexandra, Biţianu Simona-Georgiana, Tuică Gabriela şi Cominceanu Mihai, în contradictoriu cu pârâţii Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA R.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română R.A. (AACR) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Înlătură dispoziţia privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 5.831 lei”, a mai precizat instanța.
Decizia ÎCCJ este definitivă.
Zborurile civile nu mai sunt în pericol să fie suspendate
Situația a fost generată de o măsură de executare instituită de compania Pfizer în legătură cu datoria pe care România o are de plătit în urma achiziției unui număr mare de vaccinuri.
În cazul în care activitatea Romatsa ar fi fost suspendată, situația ar fi putut afecta semnificativ traficul aerian civil din România.
Decizia Curții de Apel privind activitatea ROMATSA
Pe 27 februarie, un judecător de la Curtea de Apel București a decis suspendarea, pentru o perioadă de o lună, a activității serviciilor de trafic aerian furnizate de ROMATSA. Măsura urma să intre în vigoare după rămânerea definitivă a sentinței.
Potrivit minutei deciziei, instanța a admis în parte cererea de suspendare și a dispus ca autoritățile emitente să suspende, pentru o lună calendaristică, certificatul de furnizor de servicii al Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian” – ROMATSA SA.
Este vorba despre certificatul de furnizor de servicii numărul CN 01, ediția 3.0, eliberat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română la 14 iunie 2023.
„Dispune suspendarea pe o perioadă determinată de o lună calendaristică pentru Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA SA”, se precizează în minuta instanței.
În același timp, Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare formulată în contradictoriu cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării.
Suspendarea ROMATSA, discutată și în CSAT
Posibilele consecințe ale suspendării certificatului ROMATSA au fost analizate și la nivelul autorităților de securitate națională.
Implicațiile asupra continuității serviciilor de navigație aeriană și securității spațiului aerian au fost discutate în cadrul ședinței Consiliului Suprem de Apărare a Țării din luna iunie.