Recursul Romatsa, admis. Zborurile civile NU vor mai fi suspendate

Publicat 27 aug. 2026, 10:29 Actualizat 27 aug. 2026, 10:33

Zborurile civile din România nu vor mai fi suspendate, asta după ce ICCJ a respins măsura privind suspendarea activității Romatsa pentru o perioadă de o lună. Decizia este definitivă și vine în contextul litigiului legat de datoria României către Pfizer.

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