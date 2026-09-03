Un urs lovit de mașină a atacat un bărbat de 74 de ani. Victima, transportată de urgență la spital

Un bărbat de 74 de ani, din Harghita, a ajuns de urgență la spital după ce a fost atacat de un urs pe DN 13A, în Sângeorgiu de Pădure. Animalul fusese lovit de mașina în care acesta se afla, iar victima a coborât pentru a verifica situația.
Un bărbat în vârstă de 74 de ani, din județul Harghita, a fost transportat de urgență la spital miercuri seara, după ce a fost atacat de un urs pe DN 13A, în localitatea Sângeorgiu de Pădure. Incidentul s-a produs după ce autoturismul în care acesta se afla ca pasager a lovit animalul sălbatic, care pătrunsese pe carosabil.
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După impact, bărbatul a coborât din mașină pentru a vedea ce s-a întâmplat. În acel moment, ursul l-ar fi atacat și i-ar fi provocat răni la unul dintre membrele inferioare. Un alt pasager a intervenit și a reușit să îndepărteze animalul folosind un cric auto.
Cum s-a produs atacul ursului pe DN 13A?
Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, autoturismul circula pe DN 13A când a lovit ursul care ar fi intrat pe carosabil. La scurt timp după coliziune, pasagerul de 74 de ani a coborât pentru a verifica situația.
„Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că un autoturism, în timp ce se deplasa pe DN13A, ar fi acroşat un exemplar de urs care ar fi pătruns pe partea carosabilă. La scurt timp după impact, un bărbat de 74 de ani, din judeţul Harghita, pasager în autoturism, ar fi coborât pentru a verifica situaţia, moment în care ar fi fost atacat de animal, suferind leziuni la nivelul unui membru inferior.”
Victima a fost preluată de echipajele medicale și transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate.
Cum a fost salvat bărbatul atacat de urs?
Un alt pasager din autoturism, în vârstă de 48 de ani, tot din județul Harghita, a intervenit pentru a-l salva pe bărbatul atacat.
„Pentru salvarea bărbatului, un alt pasager, în vârstă de 48 de ani, din judeţul Harghita, ar fi intervenit, reuşind să îndepărteze animalul de victimă cu ajutorul unui cric auto. Ulterior, exemplarul de urs a decedat”, se precizează în comunicatul citat.
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În urma incidentului, ursul a murit.
Ce s-a întâmplat cu ursul după incident?
Cadavrul animalului a fost ridicat de pe carosabil de reprezentanții fondului cinegetic și transportat la Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Mureș. Acolo urmează să fie efectuate expertizele necesare pentru a stabili toate datele legate de animal și de împrejurările incidentului. La fața locului au intervenit polițiștii Secției 14 Poliție Rurală Ghindari, echipaje medicale, specialiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, criminaliști și reprezentanții fondului cinegetic local.
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs incidentul și toate împrejurările care au dus la atac.