Twitter a reapărut în SUA, dar fără Elon Musk: „Treci peste X. Pasărea s-a întors”

Publicat 28 aug. 2026, 15:01 Actualizat 28 aug. 2026, 15:09

Bătălie juridică pentru cel mai celebru nume din social media: startupul Operation Bluebird a lansat platforma Twitter.now, provocând direct gigantul X Corp. Inițiativa marchează o încercare îndrăzneață de a recupera brandul Twitter, într-un moment în care drepturile asupra mărcii sunt disputate aprins în instanță.

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