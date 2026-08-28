Analist securitate: Directorul CIA nu a negociat la Moscova, ci i-a dus lui Putin un avertisment direct VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 aug. 2026, 11:03

Adevărata miză din spatele vizitei neașteptate a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova i-a luat prin surprindere pe analiști. Conform expertului în securitate Mark Toth, șeful spionajului american nu a mers în Rusia pentru a negocia, ci pentru a-i transmite lui Vladimir Putin un avertisment extrem de serios.

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