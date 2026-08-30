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Extern· 1 min citire
Operațiune de amploare în Serbia: 5 oameni răpiți, salvați de poliție. Se cereau 30.000 de euro răscumpărare
Foto/Arhivă
Operațiune de amploare a poliției sârbe: trei cetățeni turci și doi afgani răpiți au fost eliberați cu succes de forțele de ordine. Suspecții, care solicitaseră o răscumpărare de 30.000 de euro, au fost arestați și vor fi aduși în fața procurorilor.
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