Operațiune de amploare în Serbia: 5 oameni răpiți, salvați de poliție. Se cereau 30.000 de euro răscumpărare

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 aug. 2026, 16:40

Operațiune de amploare a poliției sârbe: trei cetățeni turci și doi afgani răpiți au fost eliberați cu succes de forțele de ordine. Suspecții, care solicitaseră o răscumpărare de 30.000 de euro, au fost arestați și vor fi aduși în fața procurorilor.

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