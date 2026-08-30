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Operațiune de amploare în Serbia: 5 oameni răpiți, salvați de poliție. Se cereau 30.000 de euro răscumpărare

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 aug. 2026, 16:40

Operațiune de amploare a poliției sârbe: trei cetățeni turci și doi afgani răpiți au fost eliberați cu succes de forțele de ordine. Suspecții, care solicitaseră o răscumpărare de 30.000 de euro, au fost arestați și vor fi aduși în fața procurorilor.

Victimele au fost luate pe sus chiar din centrul capitalei Belgrad și duse la o cabană izolată din localitatea Vladimirci, situată la circa 70 de kilometri de capitală.

Timp de mai multe zile, cei cinci bărbați au fost supuși unor abuzuri fizice și psihice severe. Anchetatorii au reușit să ia urma grupării infractionale și au descins în forță peste suspecți, eliberând ostaticii înainte ca agresorii să își ducă planul la bun sfârșit.

Ce au găsit anchetatorii la locul intervenției

În cadrul perchezițiilor, polițiștii au ridicat probe cruciale care confirmă violența atacului. Printre acestea se numără și o camionetă albă utilizată pentru transportul ilegal al victimelor, în interiorul căreia au fost descoperite chingi folosite la imobilizarea acestora.

Membrii rețelei au fost reținuți pe loc și vor fi trimiși în judecată sub acuzația de lipsire de libertate și șantaj. Deși au trecut prin momente cumplite, cele cinci persoane salvate se află într-o stare fizică stabilă și primesc îngrijiri de specialitate.

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