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Extern· 1 min citire
Tragedie în Germania: O britanică a murit după ce a fost atacată cu un cuțit într-o gară VIDEO
Atac cu cuțit într-o gară din Germania. O britanică de 31 de ani a murit. Captură video
O cetățeană britanică de 31 de ani a murit în spital după ce a fost atacată cu un cuțit în gara din Rosenheim, în sudul Germaniei. Suspectul, un bărbat german în vârstă de 27 de ani, a fost reținut de poliție la scurt timp după atac.
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