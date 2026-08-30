Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Tragedie în Germania: O britanică a murit după ce a fost atacată cu un cuțit într-o gară VIDEO

Atac cu cuțit într-o gară din Germania. O britanică de 31 de ani a murit. Captură video

Atac cu cuțit într-o gară din Germania. O britanică de 31 de ani a murit. Captură video

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 aug. 2026, 17:33

O cetățeană britanică de 31 de ani a murit în spital după ce a fost atacată cu un cuțit în gara din Rosenheim, în sudul Germaniei. Suspectul, un bărbat german în vârstă de 27 de ani, a fost reținut de poliție la scurt timp după atac.

O femeie de origine britanică, în vârstă de 31 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost atacată cu un cuțit în gara orașului bavarez Rosenheim, din sudul Germaniei. Incidentul violent a avut loc la scurt timp după miezul nopții, în jurul orei locale 00:50, când martorii au alertat de urgență autoritățile.

Echipajele medicale sosite la fața locului au transportat victima la spital în stare gravă, însă medicii nu i-au mai putut salva viața din cauza rănilor severe suferite.

Presupusul atacator, arestat în stare de reținere la locul faptei

Polițiștii federali au intervenit prompt și l-au încătușat pe suspect chiar pe peronul gării, la câteva minute după agresiune. Presupusul autor este un cetățean german în vârstă de 27 de ani, originar din districtul Fürstenfeldbruck (Bavaria).

  • Stadiul anchetei: Poliția germană desfășoară cercetări ample pentru a stabili mobilul crimei.

  • Legătura dintre victime: Anchetatorii încearcă să afle dacă victima și agresorul se cunoșteau sau dacă a fost vorba despre un atac spontan.

Până în prezent, autoritățile germane nu au oferit detalii suplimentare cu privire la motivul care l-a determinat pe bărbat să comită atacul.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

atac cuţit Germaniagara rosenheimbritanica ucisa germania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe