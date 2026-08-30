Tragedie în Germania: O britanică a murit după ce a fost atacată cu un cuțit într-o gară VIDEO

Scris de Iulian Budusan Publicat: 30 aug. 2026, 17:33

O cetățeană britanică de 31 de ani a murit în spital după ce a fost atacată cu un cuțit în gara din Rosenheim, în sudul Germaniei. Suspectul, un bărbat german în vârstă de 27 de ani, a fost reținut de poliție la scurt timp după atac.

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