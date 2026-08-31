Lavrov acuză NATO că amenință securitatea Rusiei în Arctica: „Crește riscul unei confruntări”

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a transmis că activitatea militară a NATO în regiunea arctică este privită de Moscova drept un risc direct pentru securitatea Rusiei.
Declarațiile apar într-un context în care statele Alianței Nord-Atlantice își sporesc atenția și prezența militară în Extremul Nord, după invazia rusă în Ucraina, începută în februarie 2022.
Lavrov a susținut că exercițiile desfășurate de NATO în zonă au un caracter „agresiv” și a avertizat asupra posibilității unor incidente între forțele militare din regiune.
„O astfel de activitate militară în Extremul Nord reprezintă amenințări directe la adresa securității Rusiei”, a afirmat șeful diplomației de la Moscova. Potrivit acestuia, crește riscul unei confruntări ale cărei urmări ar putea fi grave.
Ce este misiunea NATO „Arctic Sentry”
NATO a anunțat în februarie lansarea misiunii „Arctic Sentry”, inițiativă prin care urmărește să își întărească supravegherea și capacitatea de reacție în zona arctică.
Acțiunea reflectă preocuparea tot mai mare a Alianței pentru securitatea din regiune, unde competiția strategică se suprapune peste interesul pentru rute maritime și resurse naturale. Tema Arcticii a revenit în atenția internațională și în contextul declarațiilor președintelui american Donald Trump privind Groenlanda.
Arctica, zonă strategică pentru Moscova
Rusia are cea mai amplă infrastructură militară din Arctica și menține în zonă forțe navale, inclusiv submarine cu armament nuclear. În același timp, Moscova investește în dezvoltarea Rutei Maritime Nordice, coridor care poate facilita legăturile comerciale cu statele asiatice.
China și-a extins, la rândul său, interesul pentru Arctica, în special prin proiecte și colaborări desfășurate alături de Rusia. Regiunea este importantă atât prin resursele sale minerale, cât și prin potențialul rutelor de transport care devin mai accesibile odată cu retragerea gheții.
Norvegia, stat NATO cu graniță directă cu Rusia, a decis recent extinderea unei brigăzi militare create în Arctica. Măsura se înscrie în seria de decizii luate de aliați pentru întărirea apărării pe flancul nordic al NATO.
Moscova a respins în repetate rânduri acuzațiile occidentale potrivit cărora ar reprezenta o amenințare pentru statele membre NATO.