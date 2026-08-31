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Google Maps a schimbat numele Lacului Ontario în „Lacul America”, după ordinul lui Donald Trump

Google Maps

Google Maps

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 10:09

Google a modificat modul în care este afișat Lacul Ontario pe aplicația Maps pentru utilizatorii din SUA. Aceștia vor vedea acum denumirea „Lacul America”, în urma ordinului executiv semnat săptămâna trecută de președintele Donald Trump.

Schimbarea se aplică în versiunea americană a Google Maps, în timp ce utilizatorii din Canada vor continua să vadă denumirea tradițională, „Lacul Ontario”. Pentru persoanele care accesează aplicația din alte state, Google va afișa ambele variante ale numelui.

Compania a explicat că actualizarea urmează regula sa de a prelua denumirile geografice oficiale din bazele de date guvernamentale ale fiecărei țări. În acest caz, Google se raportează la Sistemul de Informații privind Denumirile Geografice din SUA.

„Utilizatorii din SUA vor vedea «Lacul America», cei din Canada vor continua să vadă «Lacul Ontario»”, a transmis Google, precizând că măsura respectă politica aplicată în situațiile în care aceeași zonă geografică are nume diferite în funcție de țară.

Ordinul lui Trump nu se aplică în Canada

Donald Trump a semnat pe 27 august un ordin executiv prin care administrația federală americană va utiliza numele „Lacul America” în documentele și nomenclatura oficială a SUA.

Decizia nu modifică însă denumirea recunoscută de Canada. Autoritățile de la Washington pot schimba modul în care instituțiile americane identifică lacul, însă nu pot impune Canadei adoptarea noii denumiri.

Lacul Ontario se află la granița dintre statul american New York și provincia canadiană Ontario, iar frontiera dintre cele două țări traversează întinderea de apă.

O nouă redenumire promovată de administrația Trump

Redenumirea Lacului Ontario se înscrie într-o serie mai amplă de schimbări simbolice susținute de Donald Trump după revenirea la Casa Albă. Printre acestea se numără folosirea denumirii „Golful Americii”, readoptarea numelui Muntele McKinley și promovarea formulei „Departamentul de Război”.

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