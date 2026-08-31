Google Maps a schimbat numele Lacului Ontario în „Lacul America”, după ordinul lui Donald Trump

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 10:09

Google a modificat modul în care este afișat Lacul Ontario pe aplicația Maps pentru utilizatorii din SUA. Aceștia vor vedea acum denumirea „Lacul America”, în urma ordinului executiv semnat săptămâna trecută de președintele Donald Trump.

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