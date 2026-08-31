Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Google Maps a schimbat numele Lacului Ontario în „Lacul America”, după ordinul lui Donald Trump
Google Maps
Google a modificat modul în care este afișat Lacul Ontario pe aplicația Maps pentru utilizatorii din SUA. Aceștia vor vedea acum denumirea „Lacul America”, în urma ordinului executiv semnat săptămâna trecută de președintele Donald Trump.
Citește și
- 12:32Pedro Sanchez acuză Rusia și Israelul că au amplificat dezinformarea din criza migranților din Ceuta
- 12:15Iranul răspunde după mesajul lui Trump despre distrugerea insulei Kharg. Ce se întâmplă pe insula strategică
- 12:04Banca globală pentru apărare, susținută de România, a strâns doar 5% din ținta de 100 de miliarde de euro. Marile puteri se opun planului
- 11:48Putin, Xi și liderul Iranului se întâlnesc în Kârgâzstan. Summitul care pune Occidentul pe jar
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News