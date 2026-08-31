Donald Trump a publicat un videoclip AI cu insula Kharg în flăcări și a spus că a fost făcută „bucăți”

Publicat 31 aug. 2026, 09:59 Actualizat 31 aug. 2026, 10:00

Un nou episod tensionat în conflictul dintre Statele Unite și Iran a stârnit controverse după ce Donald Trump a publicat pe Truth Social un videoclip generat, cel mai probabil, cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezintă explozii pe insula iraniană Kharg.

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