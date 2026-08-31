Donald Trump a publicat un videoclip AI cu insula Kharg în flăcări și a spus că a fost făcută „bucăți”

Un nou episod tensionat în conflictul dintre Statele Unite și Iran a stârnit controverse după ce Donald Trump a publicat pe Truth Social un videoclip generat, cel mai probabil, cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezintă explozii pe insula iraniană Kharg.
Președintele american a susținut că importantul centru petrolier iranian a fost distrus, însă la câteva ore după publicarea mesajului nu existau dovezi că insula ar fi fost atacată. Nu era clar nici dacă mesajul lui Trump reprezenta o amenințare privind un posibil atac sau descria o operațiune care ar fi avut deja loc.
Episodul a apărut după ce Statele Unite și Iranul au avut un nou schimb de atacuri, primul de acest fel din luna iulie.
Trump anunță distrugerea insulei Kharg
Mesajul publicat de Donald Trump pe platforma sa a fost extrem de scurt și nu a oferit detalii despre presupusa operațiune militară.
„Insula Kharg a fost făcută bucăți!!! Președinte DJT”, a scris Trump pe Truth Social.
Videoclipul care a însoțit postarea prezenta explozii dramatice și o imagine a insulei afectate de atacuri. Verificările efectuate de Reuters au indicat că materialul video a fost cel mai probabil generat cu inteligență artificială.
Agenția britanică de presă a utilizat un software special destinat identificării imaginilor manipulate cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a analiza videoclipul publicat de președintele american.
Nu există dovezi că Kharg a fost atacată
În ciuda afirmației publice a lui Trump, la câteva ore după apariția postării nu existau dovezi care să confirme că insula Kharg fusese atacată.
Reuters a precizat că nu era clar dacă mesajul președintelui american trebuia interpretat drept o amenințare la adresa insulei sau dacă anunța producerea unui atac.
Casa Albă și Departamentul Apărării al Statelor Unite nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de a comenta situația, acestea fiind transmise în afara programului normal de lucru.
Nici în mass-media iraniene nu a existat un răspuns imediat la mesajul publicat de Trump.
Kharg este esențială pentru exporturile de petrol ale Iranului
Importanța insulei Kharg pentru economia iraniană este una majoră. Înaintea războiului declanșat de atacurile Statelor Unite și Israelului din 28 februarie, insula gestiona 90% din exporturile de petrol ale Iranului.
Un atac asupra infrastructurii de pe Kharg ar putea afecta sever comerțul energetic al Teheranului. Distrugerea instalațiilor de pe insulă ar exercita, de asemenea, o presiune considerabilă asupra economiei iraniene.
Poziția strategică a insulei face ca orice amenințare la adresa acesteia să aibă implicații care depășesc zona militară și să privească direct capacitatea Iranului de a-și menține exporturile de energie.
Președintele Iranului avertizează că Teheranul va răspunde
În timp ce mesajul lui Trump a alimentat tensiunile, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că țara sa nu urmărește un război, dar că va reacționa în cazul unei agresiuni.
„Nu vom rămâne niciodată tăcuți în fața vreunei agresiuni și vom răspunde decisiv agresorilor”, a declarat acesta luni, înainte de o vizită în Kârgâzstan, conform presei de stat.
Reuters a precizat că nu era clar dacă declarația lui Pezeshkian fusese făcută înainte sau după postarea lui Trump referitoare la insula Kharg.
Iranul a atacat baze americane din regiune
Schimburile de lovituri dintre cele două state au inclus mai multe obiective militare din regiune.
Iranul a reacționat la un atac anterior al Statelor Unite asupra unor lansatoare de rachete aflate pe insula Larak, situată la aproximativ 660 de kilometri est de Kharg.
Potrivit presei iraniene, răspunsul Teheranului a vizat două baze americane din Iordania. În același timp, armata iraniană a anunțat că a atacat luni dimineață baza aeriană Al Minhad din Emiratele Arabe Unite.
Ministerul iranian de Externe a precizat într-un comunicat că atacurile asupra bazelor americane din Iordania au vizat obiective utilizate pentru lansarea și sprijinirea operațiunii împotriva bazei de pe insula Larak.
Armata iraniană a transmis că atacul cu drone asupra bazei aeriene din Emiratele Arabe Unite a vizat locații în care se aflau forțe și elicoptere americane. Potrivit autorităților militare iraniene, operațiunea a reprezentat un răspuns la victimele provocate la Larak.
O dronă americană a fost doborâtă
Tensiunile au continuat și în spațiul aerian și maritim din regiune. Agenția iraniană de știri Mehr a relatat luni că Gărzile Revoluționare au utilizat rachete de apărare aeriană pentru a doborî o dronă americană.
Drona s-a prăbușit în apele Golfului, potrivit relatării care citează un comunicat al forței de elită iraniene.
Un alt incident a fost raportat în sudul Strâmtorii Ormuz. Un petrolier de mari dimensiuni a luat foc și a fost oprit complet după ce ar fi fost lovit de două mine navale.
Informația a fost transmisă de televiziunea de stat iraniană, care a citat un comunicat al Gardienilor Revoluției.
Tensiunile au crescut după săptămâni de presiuni economice
Reluarea ostilităților de duminică vine după o perioadă în care administrația Trump și-a intensificat presiunile asupra Teheranului.
Casa Albă a recurs în ultimele săptămâni la sancțiuni economice costisitoare îndreptate împotriva Iranului și a partenerilor săi comerciali. Strategia administrației americane s-a concentrat astfel tot mai mult pe măsuri economice, în timp ce opțiunile militare au fost lăsate în plan secund.
Schimbul de atacuri dintre Statele Unite și Iran marchează însă o revenire la confruntarea militară directă după săptămânile în care presiunea asupra Teheranului fusese exercitată în principal prin sancțiuni și măsuri economice.