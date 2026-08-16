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Alertă la Eforie! O aripă de dronă, descoperită pe plajă, în zona Capul Turcului

Fragment dronă/ Captură foto

Fragment dronă/ Captură foto

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 18:56

Alertă pe litoral, în zona Capul Turcului din Eforie, după ce o aripă despre care se presupune că ar aparține unei drone a fost descoperită pe plajă.

O aripă de dronă a fost descoperită, duminică, pe plaja din zona Capul Turcului, în Eforie.

Informația a fost semnalată în urma unei alerte declanșate în zonă. Deocamdată, nu sunt disponibile detalii cu privire la tipul dronei, proveniența acesteia sau modul în care componenta a ajuns pe plajă.

Autoritățile urmează să verifice obiectul și să stabilească dacă acesta prezintă vreun pericol.

Vom reveni cu informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

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