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Alertă la Eforie! O aripă de dronă, descoperită pe plajă, în zona Capul Turcului
Fragment dronă/ Captură foto
Alertă pe litoral, în zona Capul Turcului din Eforie, după ce o aripă despre care se presupune că ar aparține unei drone a fost descoperită pe plajă.
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