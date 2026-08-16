Soți răniți într-un incendiu izbucnit într-o anexă din Iași. Au refuzat spitalizarea

Un bărbat de 72 de ani și soția sa, în vârstă de 64 de ani, au suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, în urma unui incendiu izbucnit într-o anexă gospodărească din județul Iași. Cei doi au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.
Pompierii militari ieșeni au intervenit, duminică, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească din localitatea Hilița, comuna Coștuleni.
La intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași și un echipaj de prim ajutor calificat, cu un total de 13 pompieri militari. A intervenit și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Coștuleni, cu autospeciala din dotare.
„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la o anexă gospodărească, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați”, a transmis ISU Iași. Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, dar și pentru protejarea construcțiilor și bunurilor aflate în apropiere.
Doi soți au suferit arsuri
În urma incendiului, proprietarul locuinței, un bărbat în vârstă de 72 de ani, a suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. Soția acestuia, în vârstă de 64 de ani, a prezentat, de asemenea, arsuri la nivelul feței și membrelor superioare.
„Ambele persoane au refuzat transportul la spital”, precizează pompierii.
Incendiul ar fi pornit de la o țigară
În urma cercetărilor efectuate la locul incendiului, pompierii au stabilit că focul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza fumatului în locuri nepermise sau neprotejate corespunzător. ISU Iași atrage atenția că fumatul în apropierea materialelor combustibile poate provoca incendii într-un timp foarte scurt.
„O țigară nestinsă corespunzător poate aprinde materiale textile, hârtie, furaje, lemn, deșeuri sau alte materiale combustibile și poate provoca, într-un timp foarte scurt, un incendiu cu consecințe grave”, avertizează pompierii.
Recomandările pompierilor
Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, pompierii recomandă ca oamenii să nu fumeze în poduri, magazii, șoproane, grajduri sau alte spații în care sunt depozitate materiale combustibile. De asemenea, resturile de țigări nu trebuie aruncate înainte ca acestea să fie complet stinse, iar pentru scrum nu trebuie folosite recipiente improvizate.
„În cazul izbucnirii unui incendiu, evacuați-vă într-un loc sigur și nu vă expuneți pentru salvarea bunurilor. Anunțați imediat evenimentul prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112”, mai transmite ISU Iași.