Soți răniți într-un incendiu izbucnit într-o anexă din Iași. Au refuzat spitalizarea

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 aug. 2026, 20:57

Un bărbat de 72 de ani și soția sa, în vârstă de 64 de ani, au suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, în urma unui incendiu izbucnit într-o anexă gospodărească din județul Iași. Cei doi au primit îngrijiri medicale la fața locului, însă au refuzat transportul la spital.

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