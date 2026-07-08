Partidele din fosta coaliție, convocate la Palatul Cotroceni. Nicușor Dan:”Luni, vreau ca liderii să îmi spună soluția pentru o majoritate”

Publicat 8 iul. 2026, 18:18 Sursă Realitatea PLUS

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat miercuri că nu va desemna un premier fără majoritate parlamentară și le cere liderilor fostei coaliții să vină luni, la Cotroceni, cu o soluție.

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