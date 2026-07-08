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Politica· 2 min citire
Scandalul azilelor ilegale. Dragoș Pîslaru a cerut Inspecției Muncii clarificări despre controlul ITM Bihor la asociația lui Viorel Pașca
Dragoș Pîslaru
Publicat8 iul. 2026, 14:03
Actualizat8 iul. 2026, 14:27
Ministrul Muncii Dragoș Pîslaru a solicitat Inspecției Muncii clarificări privind controlul desfășurat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bihor la mai multe imobile aparținând Asociației Dumbrava DPG - asociație deținută de Viorel Pașca - după informațiile apărute în spațiul public. Totodată, ministrul a cerut explicații privind faptul că ministerul nu a fost informat despre solicitarea DIICOT și rezultatele verificărilor.
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