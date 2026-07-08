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Politica· 2 min citire

Scandalul azilelor ilegale. Dragoș Pîslaru a cerut Inspecției Muncii clarificări despre controlul ITM Bihor la asociația lui Viorel Pașca

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 14:03
Actualizat8 iul. 2026, 14:27

Ministrul Muncii Dragoș Pîslaru a solicitat Inspecției Muncii clarificări privind controlul desfășurat de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bihor la mai multe imobile aparținând Asociației Dumbrava DPG - asociație deținută de Viorel Pașca - după informațiile apărute în spațiul public. Totodată, ministrul a cerut explicații privind faptul că ministerul nu a fost informat despre solicitarea DIICOT și rezultatele verificărilor.

Control dispus la solicitarea DIICOT

Potrivit Ministerului Muncii, DIICOT a solicitat ITM Bihor, în data de 30 iunie, să efectueze verificări privind existența contractelor individuale de muncă pentru persoanele identificate în mai multe imobile aparținând Asociației Dumbrava DPG.

Ancheta a vizat legalitatea încheierii și executării contractelor de muncă, evidența timpului de lucru și a orelor suplimentare, respectarea legislației privind salarizarea și securitatea în muncă, precum și alte aspecte care intră în competența inspectorilor de muncă.

36 de persoane fără contract de muncă și amendă de un milion de lei

În urma controalelor desfășurate în 18 locații din județul Bihor, inspectorii ITM au identificat 36 de persoane care desfășurau activitate fără contracte individuale de muncă.

Ca urmare, inspectorii au aplicat o amendă în valoare de un milion de lei și au sesizat organele de urmărire penală pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără forme legale, faptă prevăzută de Codul muncii.

De asemenea, potrivit datelor din registrul de autorizări al ITM Bihor, Asociația Dumbrava DPG nu figurează cu nicio activitate și niciun punct de lucru autorizat, nici în locațiile verificate, nici la alte adrese.

Ministrul cere un raport privind controalele din ultimii 12 ani

În acest context, Dragoș Pîslaru i-a solicitat inspectorului general de stat al Inspecției Muncii, Mihai Ucă, să explice de ce Ministerul Muncii nu a fost informat despre solicitarea DIICOT, desfășurarea controlului și rezultatele acestuia.

Totodată, ministrul a cerut o copie a procesului-verbal de control, precum și o motivare a măsurilor dispuse.

În plus, Pîslaru a solicitat întocmirea unui raport privind toate controalele efectuate de Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale pe aceeași temă în perioada 2014-prezent, care să includă modul de desfășurare a verificărilor, rezultatele obținute și măsurile dispuse, a mai transmis sursa citată.

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