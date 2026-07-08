Luis Lazarus, cenzurat în Parlamentul European când a vorbit despre verișoara Maiei Sandu - VIDEO

Publicat 8 iul. 2026, 11:53 Sursă Realitate Plus

Cenzură severă în Parlamentul European. Luis Lazarus a fost oprit în timpul unei interpelări, după ce a scos în evidență faptul că verișoara Maiei Sandu are salariu de 6000 de euro la o instituție din Republica Moldova. Scandalul uriaș a dus la demisia premierului de la Chișinău

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