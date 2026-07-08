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Politica· 1 min citire

Luis Lazarus, cenzurat în Parlamentul European când a vorbit despre verișoara Maiei Sandu - VIDEO

Europarlamentarul Luis Lazarus

Europarlamentarul Luis Lazarus

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 11:53
SursăRealitate Plus

Cenzură severă în Parlamentul European. Luis Lazarus a fost oprit în timpul unei interpelări, după ce a scos în evidență faptul că verișoara Maiei Sandu are salariu de 6000 de euro la o instituție din Republica Moldova. Scandalul uriaș a dus la demisia premierului de la Chișinău

"Domnule președinte, dragi colegi, nu mă voi adresa în corul lăudătorilor aderării Moldovei și Ucrainei la UE, pentru că eu știam că aceste țări trebuie să respecte criterii. Criteriul corupției nu e deloc respectat.

Așa cum știți, Moldova nu mai are premier. În ce context? Verișoara Maiei Sandu, pseudo‑președinta acestei pseudo‑republici. Moldova e parte din România, nu o spune nimeni, ca și cum ar fi fost normal un pact Ribbentrop–Molotov, de pildă.

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Ne-am trezit cu verișoara președintei că are salariu de 6.000 de euro. Păi noi ajutăm Moldova, noi ducem acolo miliarde pentru reforme și ei își dau salarii de 6.000," a afirmat europarlamentarul, moment în care s-a auzit mesajul "Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim foarte mult, vi s-a terminat timpul.”

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