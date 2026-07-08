Marius Budăi acuză Guvernul Bolojan că alimentează inflația: „Politicile de austeritate otrăvesc economia”

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, susține că măsurile de austeritate promovate de premierul demis Ilie Bolojan afectează economia și contribuie la creșterea inflației. Social-democratul a criticat, într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, și eliminarea plafonării prețurilor la carburanți și a anunțat că PSD va propune un pachet de măsuri pentru combaterea inflației și sprijinirea economiei.
Marius Budăi afirmă că România a ajuns pe locul al doilea în Uniunea Europeană în ceea ce privește creșterea prețurilor producției industriale, susținând că această evoluție reflectă efectele politicilor economice ale actualului Guvern.
„Politicile de austeritate ale domnului Bolojan otrăvesc economia”, a transmis fostul ministru, adăugând că majorarea costurilor din industrie se va reflecta în prețurile plătite de populație.
„Asta nu este o statistică abstractă. Este prețul pe care îl plătește fiecare fabrică, fiecare atelier, fiecare IMM din România pentru guvernarea Bolojan. Este prețul pe care îl vom plăti cu toții la raft, în facturi, în salarii care nu mai ajung, a declarat Budăi.
Critici privind eliminarea plafonării prețurilor la carburanți
Fostul ministru susține, totodată, că renunțarea la plafonarea prețurilor la carburanți va accentua presiunile inflaționiste.
„Iar acum, după eliminarea plafonării prețurilor la carburanți, presiunea inflaționistă nu se oprește, se adâncește. Domnul Bolojan a eliminat frâna de mână exact când economia avea nevoie mai mare de ea”, a afirmat acesta, apreciind că actualele măsuri economice reprezintă „tratamentul greșit” pentru economia României.
PSD anunță un program anti-inflație
În mesajul său, Marius Budăi precizează că PSD va susține un pachet de măsuri economice destinat reducerii inflației, protejării puterii de cumpărare și sprijinirii producției naționale.
„Cât timp acest model de austeritate oarbă rămâne la butoane, România nu se poate vindeca, pentru că i se administrează exact tratamentul greșit. Nu poți opri o hemoragie tăind și mai mult din carne.
PSD nu se rezumă la a critica. Am propus și vom susține un pachet de soluții economice reale - un program anti-inflație, pro-muncă și pro-economie”, a transmis fostul ministru: "PSD nu se rezumă la a critica. Am propus și vom susține un pachet de soluții economice reale - un program anti-inflație, pro-muncă și pro-economie, construit special pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor și pentru a sprijini producția națională. Este un plan integrat pentru cetățeni și antreprenori".
Apel pentru formarea unui guvern cu drepturi depline
Totodată, Budăi a susținut că viitoarea majoritate parlamentară ar trebui construită în jurul unor soluții economice și a criticat blocajele politice din negocierile pentru formarea Guvernului.
„Majoritatea care va învesti viitorul guvern trebuie construită în jurul unor astfel de soluții. O majoritate pentru oameni, nu pentru interese de partid. Iar cei care vor vota împotriva unui guvern funcțional vor trebui să explice românilor, la fiecare factură și la fiecare raft din magazin, de ce au ales blocajul și criza în locul stabilității. Orgoliile politice nu țin loc de prețuri mici și nici nu plătesc ratele oamenilor la bănci.
Dincolo de cifre, mai este ceva de reținut: un om politic care se pretinde responsabil și pragmatic nu blochează instalarea unui executiv cu drepturi depline, știind că țara pierde oportunități uriașe în fiecare zi de incertitudine. Prin refuzul lor de a dialoga onest și prin răzgândirile repetate, asta fac acum domnii Bolojan și Fritz. Din păcate, au ales calculul electoral în locul maturității administrative, iar România plătește prețul.
Concluzia este simplă: mai puțină politică și mai multă economie. Aceasta trebuie să fie premisa de la care pornește formarea viitorului Guvern”, a concluzionat fostul ministru al Muncii.