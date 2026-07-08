Marius Budăi acuză Guvernul Bolojan că alimentează inflația: „Politicile de austeritate otrăvesc economia”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 11:37

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, susține că măsurile de austeritate promovate de premierul demis Ilie Bolojan afectează economia și contribuie la creșterea inflației. Social-democratul a criticat, într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, și eliminarea plafonării prețurilor la carburanți și a anunțat că PSD va propune un pachet de măsuri pentru combaterea inflației și sprijinirea economiei.

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