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Politica· 1 min citire
Programul SAFE, primul proiect trimis de Guvernul Bolojan în Parlament. Luni se decide sesiunea extraordinară - SURSE
Parlamentul României
Publicat8 iul. 2026, 12:03
SursăRealitatea PLUS
Birourile permanente ale Parlamentului urmează să decidă luni convocarea unei sesiuni extraordinare, în cadrul căreia parlamentarii vor fi chemați din vacanță, susțin surse politice citate de Realitatea PLUS. Pe ordinea de zi s-ar putea afla primul proiect de lege transmis de Guvernul condus de Ilie Bolojan, care vizează acordul de împrumut aferent programului SAFE, prin care României îi sunt alocate aproape 17 miliarde de euro.
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