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Politica· 2 min citire
Țara cu care România își întărește relațiile. Nicușor Dan și premierul Mark Carney au discutat despre noi proiecte
Nicușor Dan și premierul Canadei Mark Carney
Publicat8 iul. 2026, 11:29
Actualizat8 iul. 2026, 11:13
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat după întâlnirea avută la Ankara cu premierul canadian Mark Carney că România și Canada intenționează să își aprofundeze cooperarea și să valorifice noi oportunități de colaborare.
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