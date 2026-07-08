Țara cu care România își întărește relațiile. Nicușor Dan și premierul Mark Carney au discutat despre noi proiecte

Publicat 8 iul. 2026, 11:29 Actualizat 8 iul. 2026, 11:13

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat după întâlnirea avută la Ankara cu premierul canadian Mark Carney că România și Canada intenționează să își aprofundeze cooperarea și să valorifice noi oportunități de colaborare.

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