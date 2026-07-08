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Politica· 2 min citire

Țara cu care România își întărește relațiile. Nicușor Dan și premierul Mark Carney au discutat despre noi proiecte

Nicușor Dan și premierul Canadei Mark Carney

Nicușor Dan și premierul Canadei Mark Carney

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 11:29
Actualizat8 iul. 2026, 11:13

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat după întâlnirea avută la Ankara cu premierul canadian Mark Carney că România și Canada intenționează să își aprofundeze cooperarea și să valorifice noi oportunități de colaborare.

Șeful statului a precizat că discuția cu premierul Canadei a fost una foarte bună și s-a încheiat cu invitații reciproce pentru vizite oficiale.

„Am avut astăzi la Ankara o întâlnire excelentă cu prim-ministrul Canadei, Mark Carney, în cadrul căreia l-am invitat pe prim-ministrul Carney la București și am fost foarte încântat să accept invitația sa de a vizita Canada”, a transmis Nicușor Dan.

Cooperarea în energie nucleară, unul dintre principalele puncte de interes

Președintele a subliniat că România și Canada au construit de-a lungul timpului un parteneriat solid, iar unul dintre cele mai importante domenii de colaborare este cel al energiei nucleare.

Potrivit lui Nicușor Dan, cooperarea în acest sector este deja foarte puternică și dispune de un potențial semnificativ de dezvoltare în perioada următoare.

Șeful statului a arătat că România își propune să consolideze această relație și să valorifice experiența acumulată în utilizarea tehnologiei canadiene, inclusiv prin împărtășirea acestei expertize la nivel regional.

România și Canada vor să extindă Parteneriatul Consolidat

Nicușor Dan a precizat că Bucureștiul și Ottawa vor continua să dezvolte Parteneriatul Consolidat dintre cele două state și să folosească pe deplin oportunitățile pe care acesta le oferă.

Președintele României a subliniat că aprofundarea colaborării dintre cele două țări este în beneficiul cetățenilor români și canadieni, dar și al unei Alianțe transatlantice puternice.

Mesajul transmis după întrevederea de la Ankara confirmă intenția celor două state de a consolida relațiile bilaterale și de a extinde cooperarea în domenii strategice, în special în sectorul energetic și în cadrul parteneriatului transatlantic.

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