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Politica· 1 min citire

Noua șefă pusă de Bolojan în PNL, atac la Grindeanu: „Vrea să refacă alianța PNL-PSD-USR-UDMR”

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 12:27
SursăRealitatea PLUS

Oana Gheorghiu se opune variantei propuse de PSD pentru guvern! Vicepremierul interimar, și mai nou, vicepreședinte în PNL, susține că Sorin Grindeanu încearcă să recreeze alianța politică formată din PSD, PNL, USR și UDMR, pe care o califică drept imposibilă, potrivit Realitatea PLUS.

Declarația vicepremierului demis este încă un atac din partea lui Bolojan la adresa social-democraților care vin cu o soluție. Asta pentru că, deși Bolojan propusese un guvern de armistițiu, liberalii lui Bolojan refuză în continuare să coopereze și blochează tot.

După ce a fost plecată în concediu, Oana Gheorghiu a ținut acum să vină și cu un atac la adresa președintelui: Nicușor Dan a făcut o greșeală când l-a nominalizat pe Veștea.

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