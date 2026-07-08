Noua șefă pusă de Bolojan în PNL, atac la Grindeanu: „Vrea să refacă alianța PNL-PSD-USR-UDMR”

Publicat 8 iul. 2026, 12:27 Sursă Realitatea PLUS

Oana Gheorghiu se opune variantei propuse de PSD pentru guvern! Vicepremierul interimar, și mai nou, vicepreședinte în PNL, susține că Sorin Grindeanu încearcă să recreeze alianța politică formată din PSD, PNL, USR și UDMR, pe care o califică drept imposibilă, potrivit Realitatea PLUS.

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