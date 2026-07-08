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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul britanic: „România și Marea Britanie au interese de securitate convergente”

Nicusor Dan și Keir Starmer

Nicusor Dan și Keir Starmer

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 12:55

Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire „foarte bună” cu premierul britanic Keir Starmer, la Ankara, în marja Summitului NATO. Liderul român a subliniat soliditatea parteneriatului strategic dintre România și Regatul Unit și a transmis un mesaj de apreciere pentru misiunea britanică de poliție aeriană desfășurată în țara noastră.

Într-un mesaj pe X, președintele Nicușor Dan a transmis că a avut „o întâlnire foarte bună astăzi cu premierul Keir Starmer, la Ankara, în marja Summitului NATO.”

Președintele a subliniat nivelul excelent al relațiilor bilaterale:„România și Regatul Unit se bucură de relații bilaterale excelente, ancorate în parteneriatul nostru strategic solid și în interese de securitate puternic convergente.”

Potrivit acestuia, cooperarea militară rămâne esențială.

„Continuăm să cooperăm strâns pe teme de securitate și pentru consolidarea descurajării pe Flancul Estic al NATO.”

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