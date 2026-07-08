Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul britanic: „România și Marea Britanie au interese de securitate convergente”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 12:55

Președintele Nicușor Dan a avut o întâlnire „foarte bună” cu premierul britanic Keir Starmer, la Ankara, în marja Summitului NATO. Liderul român a subliniat soliditatea parteneriatului strategic dintre România și Regatul Unit și a transmis un mesaj de apreciere pentru misiunea britanică de poliție aeriană desfășurată în țara noastră.

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