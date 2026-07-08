Advertising
Advertising
Politica· 2 min citire
Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Au votat împotriva României! PNL, USR și UDMR au preferat disciplina de partid în locul interesului național”
Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR)
„Votul din Parlamentul European privind amendamentul referitor la prelungirea termenelor de implementare a proiectelor finanțate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență reprezintă încă o dovadă că, pentru unii europarlamentari români, ordinele venite de la grupurile politice europene sunt mai importante decât interesul României.
Citește și
- 12:55Nicușor Dan, după întâlnirea cu premierul britanic: „România și Marea Britanie au interese de securitate convergente”
- 12:28Gabriela Firea, luptă în Parlamentul European pentru locuințele noi: soluții concrete pentru criza chiriilor și a ratelor care sufocă tinerii
- 12:27Noua șefă pusă de Bolojan în PNL, atac la Grindeanu: „Vrea să refacă alianța PNL-PSD-USR-UDMR”
- 12:03Programul SAFE, primul proiect trimis de Guvernul Bolojan în Parlament. Luni se decide sesiunea extraordinară - SURSE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News