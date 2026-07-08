Gabriela Firea, luptă în Parlamentul European pentru locuințele noi: soluții concrete pentru criza chiriilor și a ratelor care sufocă tinerii

Parlamentul European prelungește mandatul comisiei speciale pentru locuințe, la inițiativa europarlamentarilor social-democrați.
Criza locuințelor a devenit una dintre cele mai presante probleme sociale ale momentului în Uniunea Europeană, iar tinerii sunt cei mai afectați. Implicată activ în această luptă, europarlamentarul Gabriela Firea a anunțat, pe pagina sa de Facebook, votul din plenul Parlamentului European de la Strasbourg prin care s-a decis prelungirea mandatului comisiei speciale HOUS, creată special pentru a identifica soluții la nivel european pentru criza locuințelor. Un vot pe care europarlamentarul român l-a susținut ferm, considerând continuarea acestui demers esențială pentru milioane de familii europene.
„Aproape totul se duce pe facturi, chirie sau rată"
Mesajul europarlamentarului social-democrat pornește de la o realitate resimțită de tot mai mulți oameni: veniturile obținute dintr-o lună întreagă de muncă ajung să fie înghițite aproape în totalitate de costurile de trai legate de locuință. Firea a subliniat că nu este normal ca tinerii să fie nevoiți să amâne ani la rând mutarea din casa părintească și întemeierea unei familii, din cauza chiriilor tot mai mari.
Problema nu ocolește niciun oraș mare din România. Tinerii din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara sau Constanța se confruntă cu o realitate similară: chiriile cresc într-un ritm mult mai alert decât salariile. Situația nu este diferită nici pentru românii plecați la muncă în alte state europene, unde, în multe orașe, accesul la o locuință a devenit aproape un lux.
Ce înseamnă, concret, munca comisiei HOUS
Gabriela Firea a explicat clar mizele acestui demers, subliniind că nu este normal ca un om care muncește o lună întreagă să simtă că aproape tot venitul se duce pe facturi, chirie sau rată. Potrivit europarlamentarului, continuarea activității comisiei speciale se traduce prin măsuri concrete aflate pe agenda europeană, pentru care ea și colegii săi din Grupul S&D militează constant:
Fonduri europene suplimentare dedicate locuințelor accesibile;
Investiții în locuințe sociale, ca răspuns direct la nevoile familiilor cu venituri mici și medii;
Sprijin pentru autoritățile locale care doresc să construiască noi locuințe, dar se lovesc de blocaje financiare sau administrative;
Fonduri pentru renovarea și eficientizarea energetică a clădirilor vechi, astfel încât oamenii să ajungă să plătească facturi mai mici la energie;
Standarde de calitate obligatorii pentru locuințele noi construite pe teritoriul Uniunii Europene;
Reguli mai clare împotriva speculei imobiliare, acolo unde piața locuințelor a scăpat de sub control.
Campania „A Home is a Right"
Grupul politic din care face parte Gabriela Firea în Parlamentul European, S&D (Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților), a lansat campania „A Home is a Right" („O locuință este un drept"), prin care sunt strânse mărturii ale oamenilor care se confruntă zilnic cu dificultatea de a-și plăti chiria sau rata. Scopul campaniei este să aducă în prim-plan poveștile reale din spatele statisticilor privind criza locuințelor.
Cifre alarmante la nivel european
Amploarea fenomenului este confirmată și de datele prezentate de președinta Grupului S&D, Iratxe García Pérez, citată de Gabriela Firea. Potrivit acesteia, aproximativ 45 de milioane de persoane din Uniunea Europeană — practic unul din zece cetățeni europeni — nu reușesc să își plătească la timp chiria sau rata ipotecară. Mai mult, cel mai recent Eurobarometru arată că aproape șapte din zece europeni întâmpină dificultăți în achitarea facturilor lunare.
Prin susținerea prelungirii mandatului comisiei speciale HOUS, Gabriela Firea își reafirmă implicarea constantă în găsirea unor soluții concrete pentru o problemă care afectează milioane de familii europene: de la construcția a zece milioane de locuințe noi, până la reglementarea pieței imobiliare și sprijinirea celor cu venituri mici și medii. Alături de colegii săi din Grupul S&D, europarlamentarul român rămâne un promotor activ al fondurilor pentru locuințe accesibile, al renovării clădirilor vechi și al unor reguli mai stricte împotriva speculei imobiliare — o direcție care confirmă atenția acordată nevoilor reale ale tinerilor și familiilor din România și din întreaga Europă.