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Politica· 1 min citire
H.D. Hartmann, analiza momentului: ce semnifică prezența lui Nicușor Dan în mijlocul fotografiei cu liderii NATO
Publicat8 iul. 2026, 07:38
SursăRealitate Plus
În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în emisiunea Culisele Statului Paralel, profilerul HD Hartmann a examinat cu maximă atenție fotografia de grup de la Ankara, în care Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au fost așezați chiar în centru, în spatele lui Trump și Erdogan.
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