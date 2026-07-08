H.D. Hartmann, analiza momentului: ce semnifică prezența lui Nicușor Dan în mijlocul fotografiei cu liderii NATO

Publicat 8 iul. 2026, 07:38 Sursă Realitate Plus

În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în emisiunea Culisele Statului Paralel, profilerul HD Hartmann a examinat cu maximă atenție fotografia de grup de la Ankara, în care Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au fost așezați chiar în centru, în spatele lui Trump și Erdogan.

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