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Politica· 1 min citire

H.D. Hartmann, analiza momentului: ce semnifică prezența lui Nicușor Dan în mijlocul fotografiei cu liderii NATO

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 07:38
SursăRealitate Plus

În exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în emisiunea Culisele Statului Paralel, profilerul HD Hartmann a examinat cu maximă atenție fotografia de grup de la Ankara, în care Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au fost așezați chiar în centru, în spatele lui Trump și Erdogan.

În opinia acestuia, așezarea are o încărcătură simbolică aparte, mai ales fiindcă ceilalți lideri europeni au fost extrem de dispersați.

Hartman interpretează fotografia de grup a liderilor europeni ca pe o scenă încărcată de tensiuni și simboluri, prin așezarea dispersată a liderilor, poziționarea foarte îndepărtată a lui Zelenski, precum și expresiile vizibil tensionate ale mai multor participanți.

În contrapunct, profilerul a punctat atitudinea fermă și dominatoare a liderul american, o postură demonstrativă, interpretată ca un răspuns la adresa criticilor din presa europeană.

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