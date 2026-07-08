O nouă gafă din partea lui Radu Miruță. Șeful NATO Mark Rutte a râs de el

Publicat 8 iul. 2026, 07:25 Sursă Realitatea PLUS

Gafă de proporții la Ankara din partea ministrului român al Apărării! Radu Miruță voia să meargă la poza de grup cu legitimația la gât, însă șeful NATO i-a atras atenția în ultimul moment.

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