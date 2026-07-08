Tribunalul București decide astăzi soarta Congresului Extraordinar al PNL

Publicat 8 iul. 2026, 07:34 Actualizat 8 iul. 2026, 07:35 Sursă Realitatea PLUS

Decizie crucială așteptată astăzi de la Tribunalul București! Magistrații vor da verdictul în cazul celui de-al doilea dosar intentat de liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea, prin care cer anularea deciziilor luate de Congresul Extraordinar al PNL. Într-un dosar separat, magistrații au decis deja în primă instanță să suspende decizia de convocare a Congresului. O decizie în favoarea reclamanților în dosarul de astăzi ar anula inclusiv schimbările din funcțiile de conducere făcute de tabăra lui Ilie Bolojan.

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