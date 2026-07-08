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Politica· 1 min citire

Tribunalul București decide astăzi soarta Congresului Extraordinar al PNL

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Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 07:34
Actualizat8 iul. 2026, 07:35
SursăRealitatea PLUS

Decizie crucială așteptată astăzi de la Tribunalul București! Magistrații vor da verdictul în cazul celui de-al doilea dosar intentat de liberalii care l-au susținut pe Adrian Veștea, prin care cer anularea deciziilor luate de Congresul Extraordinar al PNL. Într-un dosar separat, magistrații au decis deja în primă instanță să suspende decizia de convocare a Congresului. O decizie în favoarea reclamanților în dosarul de astăzi ar anula inclusiv schimbările din funcțiile de conducere făcute de tabăra lui Ilie Bolojan.

Continuă scandalul în interiorul Partidului Național Liberal, și asta după ce mai mulți membri au acționat în judecată anumite decizii ce au fost luate în interiorul partidului.

Una, și cea soluționată de către magistrați, a fost privind organizarea Congresului Partidului Național Liberal, care ulterior s-a dovedit a fi organizată ca fiind nefondată.

Iar cea de-a doua are termen astăzi, privind deciziile luate în interiorul formațiunii politice de către Ilie Bolojan, și anume vorbim aici de modificarea statutului formațiunii politice. Rămâne de văzut ce vor decide magistrații în acest sens și ce se va întâmpla de aici încolo cu parcursul lui Ilie Bolojan.

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