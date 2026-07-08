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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan cheamă partidele la Cotroceni, pentru negocieri privind formarea guvernului - SURSE
Nicușor Dan la Palatul Cotroceni (Inquam)
Președintele Nicușor Dan îI convocat pe liderii de partide la Palatul Cotroceni, pentru reluarea discuțiilor privind formarea guvernului, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus.
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