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Politica· 1 min citire

Contractele de miliarde semnate la Ankara. Ce cumpără România?

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Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 18:16
Actualizat8 iul. 2026, 18:18
SursăRealitatea PLUS

România cumpără drone și avioane ultramoderne de supraveghere și control. O singură aeronavă poate costa până la 450 de milioane de dolari. Decizia a fost luată la summitul NATO de la Ankara la care a participat și președintele Nicușor Dan.

Ce contracte a semnat România la Ankara?

achiziții comune cu statele NATO:

-achiziție de drone

-achiziție de aeronave militare

*membru fondator al Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă

Ce aeronave cumpără România în cadrul NATO?

-avioane radar din Suedia: SAAB Global Eye

-preț: 400-450 milioane de dolari

- până la 650 kilometri rază de detecție

- până la 15 ore+ autonomie de zbor

- echipaj: 4-6 operatori

- viteză de croazieră: 850 - 900 km/h

- altitudine operațională: până la 15.000 m

- poate fi gestionat fără echipaj de monitorizare, numai cu echipaj pilot

Cei cinci producători români de drone, prezenți la Ankara

1. Oves Enterprise (Cluj)

2. Orbotix (Brașov)

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