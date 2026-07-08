Contractele de miliarde semnate la Ankara. Ce cumpără România?

Publicat 8 iul. 2026, 18:16 Actualizat 8 iul. 2026, 18:18 Sursă Realitatea PLUS

România cumpără drone și avioane ultramoderne de supraveghere și control. O singură aeronavă poate costa până la 450 de milioane de dolari. Decizia a fost luată la summitul NATO de la Ankara la care a participat și președintele Nicușor Dan.

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