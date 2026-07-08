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Politica· 1 min citire
Contractele de miliarde semnate la Ankara. Ce cumpără România?
Publicat8 iul. 2026, 18:16
Actualizat8 iul. 2026, 18:18
SursăRealitatea PLUS
România cumpără drone și avioane ultramoderne de supraveghere și control. O singură aeronavă poate costa până la 450 de milioane de dolari. Decizia a fost luată la summitul NATO de la Ankara la care a participat și președintele Nicușor Dan.
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