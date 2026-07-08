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Politica· 1 min citire

PSD nu mai vrea guvern cu USR. Anunțul numărului doi din partid

Claudiu Manda

Claudiu Manda

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 iul. 2026, 18:36
SursăRealitatea PLUS

PSD nu mai vrea Guvern cu USR! Este declarația Secretarului General al partidului, Claudiu Manda, care a dezvăluit că social-democrații au aplaudat ca la meci când Sorin Grindeanu a anunțat ruptura definitivă de partidul condus de Dominic Fritz.

Manda: „Au fost aplauze și bucurii ca și când dăduse România gol!”

„În acest moment, cred că prima noastră opțiune este de a găsi numărul de voturi necesar, într-o coaliție pro-europeană, adică alături de partidele care au făcut parte din această coaliție.

Mai degrabă alături de UDMR și, sigur, ultima opțiune pe care o avem, sau pe care, cumva, începem să spunem că nu mai este opțiune, este vorba de USR.

Pot să vă spun din interior că la ședința cu grupurile parlamentare, atunci când Sorin a spus că nu ne dorim să mai continuăm într-o guvernare alături de USR.

Au fost, ca să zic așa, aplauze și bucurii ca și când dăduse România gol la Mondiale În PSD, astăzi, dacă întrebăm, cred că nu majoritatea, ci o majoritate covârșitoare nu își doresc o guvernare alături de USR, dar cred că sunt de acord cu o guvernare alături de PNL, fără Ilie Bolojan, și sunt sigur că sunt de acord cu o guvernare în care UDMR poate să fie alături.”, a zis Claudiu Manda.

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