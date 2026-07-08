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Politica· 1 min citire
PSD nu mai vrea guvern cu USR. Anunțul numărului doi din partid
Claudiu Manda
Publicat8 iul. 2026, 18:36
SursăRealitatea PLUS
PSD nu mai vrea Guvern cu USR! Este declarația Secretarului General al partidului, Claudiu Manda, care a dezvăluit că social-democrații au aplaudat ca la meci când Sorin Grindeanu a anunțat ruptura definitivă de partidul condus de Dominic Fritz.
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