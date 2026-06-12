Claudiu Manda, convins de finalul „erei Bolojan”: „Guvernul Tomac trece și cred că e un lucru bun”

Sursă: Realitatea PLUS

Declarație de ultim moment din partea liderului PSD, Claudiu Manda. Acesta susține că Guvernul Tomac va trece și crede că este un lucru bun. Acesta mai spune că, în perioada următoare, se va încheia era lui Ilie Bolojan, guvernare care a avut ca rezultat, spune el, recesiune economică, inflație, pierdere de locuri de muncă și scăderea puterii de cumpărare.

Secretarul general al PSD, prezent la conferința Organizației de Femei a PSD Dolj, s-a arătat convins că noul guvern va primi votul de încredere al Parlamentului.

Liderul social-democrat a subliniat că înlocuirea actualului executiv este o necesitate și a transmis că se termină curând „era Bolojan”.

„După părerea mea, guvernul Tomac trece. Şi eu cred că e un lucru bun. Pot să vă spun că în perioada următoare se va încheia cu era aceasta Bolojan, cu o guvernare din care şi noi am făcut parte, dar nu înseamnă că am fost de acord cu totul, în care vedem rezultatele, şi anume recesiune economică, inflaţie, scăderea puterii de cumpărare, scăderea consumului, faliment la companii, pierderea de locuri de muncă.

E clar că lucrurile acestea nu mai pot continua. Vă spun că nu există nicio categorie socială de oameni astăzi în România mulţumită de guvernul Ilie Bolojan.”, a declarat Claudiu Manda.