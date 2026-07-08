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Politica· 1 min citire

Fabian Radu (deputat AUR): „Când organizezi consultare după consultare cu aceiași oameni, nu ai cum să te aștepți la rezultate diferite”

Fabian Radu

Fabian Radu

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 16:53

Deputatul AUR Fabian Radu critică convocarea unei noi runde de negocieri la Palatul Cotroceni între PSD, PNL, USR și UDMR, susținând că reluarea discuțiilor între aceiași lideri politici nu poate genera soluții reale pentru România. Parlamentarul afirmă că țara are nevoie de decizii în interesul românilor, nu de negocieri fără sfârșit și de reconfigurarea aceleiași formule de guvernare.

„O nouă rundă de negocieri între PSD, PNL, USR și UDMR nu înseamnă o soluție pentru România, ci încă o încercare a acelorași partide de a-și conserva puterea.

Aceiași oameni care au adus România în cea mai gravă criză bugetară și politică din ultimii ani nu pot pretinde că vor scoate țara din impas. Nu poți rezolva problemele create de același sistem folosind aceiași oameni și aceleași rețete care au eșuat.

România nu își mai permite negocieri interminabile, ședințe de protocol și calcule de partid, în timp ce românii plătesc nota de plată prin taxe mai mari, scumpiri și un nivel de trai tot mai scăzut. Țara are nevoie de decizii, nu de fotografii de grup și de noi împărțiri ale puterii.

Președintele României are obligația constituțională de a fi un mediator între toate forțele politice, nu garantul unei singure formule de guvernare. Rolul său este să servească interesul național, nu să prelungească viața politică a unei majorități compromise.

Românii au cerut schimbare, nu reciclarea acelorași partide și a acelorași lideri care au adus România în situația de astăzi”, a declarat deputatul AUR, Fabian Radu.

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