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Politica· 1 min citire
Fabian Radu (deputat AUR): „Când organizezi consultare după consultare cu aceiași oameni, nu ai cum să te aștepți la rezultate diferite”
Fabian Radu
Deputatul AUR Fabian Radu critică convocarea unei noi runde de negocieri la Palatul Cotroceni între PSD, PNL, USR și UDMR, susținând că reluarea discuțiilor între aceiași lideri politici nu poate genera soluții reale pentru România. Parlamentarul afirmă că țara are nevoie de decizii în interesul românilor, nu de negocieri fără sfârșit și de reconfigurarea aceleiași formule de guvernare.
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