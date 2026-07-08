De la Summitul NATO, Nicușor Dan anunță că România va cheltui 3,7% din PIB pentru securitate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 14:34

În timp ce participă la Forumul ANATO de la Ankara, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj amplu privind angajamentele României în cadrul NATO, subliniind direcțiile strategice asumate de țara noastră în contextul regional tensionat și al noilor proiecte de cooperare transatlantică.

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