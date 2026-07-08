Lovitură pentru proiectele României: Europarlamentarii PNL se opun extinderii termenului PNRR. Reacția lui Rareș Bogdan

Publicat 8 iul. 2026, 16:43 Actualizat 8 iul. 2026, 17:32

Vot controversat în Parlamentul European privind o posibilă prelungire PNRR. În timp ce europarlamentarii PSD și grupul S&D au votat în favoarea amendamentului care cerea Comisiei Europene extinderea termenului de implementare, eurodeputații PNL și grupul PPE s-au opus măsurii. Află ce înseamnă acest refuz pentru proiectele de miliarde de euro ale României.

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