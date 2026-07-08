Lovitură pentru proiectele României: Europarlamentarii PNL se opun extinderii termenului PNRR. Reacția lui Rareș Bogdan

Vot controversat în Parlamentul European privind o posibilă prelungire PNRR. În timp ce europarlamentarii PSD și grupul S&D au votat în favoarea amendamentului care cerea Comisiei Europene extinderea termenului de implementare, eurodeputații PNL și grupul PPE s-au opus măsurii. Află ce înseamnă acest refuz pentru proiectele de miliarde de euro ale României.
UPDATE- Reacția lui Rareș Bogdan: PNL nu a votat împotriva prelunigirii PNRR
Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, areacționat și a explicat că acest vot din Parlamentul European nu a avut caracterul unei legi privind prelunigrea PNRR, este un amendament care are doar valoare declarativă.
”As vrea sa fie foarte clar. Nu am votat impotriva prelungirii PNRR, chiar noi am solicitat cu luni in urma o prelungire care insa nu a fost acceptata de Comisie. NU a fost un vot despre PNRR. PNRR are la baza Reguamentul privind Mecanismul de redresare si rezilienta, iar un raport nu poate fi modificat printr-o opinie despre activitatea unei banci, fie ea chiar și BEI.
Votul despre care vorbiti a fost un vot pentru un amendament depus de grupul Stanga la raportul pentru 2025 referitor la Activitățile financiare ale Grupului Băncii Europene de Investiții.
Ca sa clarificam lucrurile: acesta este doar un raport, putem sa-i spunem si opinie, despre activitatea BEI. Nu este un dosar legislativ. Nu are are puterea unei legi. Doar regulamentele si directivele au efectul unei legi.
Acest gen de amendament la un raport de activitate are doar valoare declarativa. Nu este nimic mai mult decat un mesaj politicianist clasic”, a explicat Rareș Bogdan.
ȘTIRE INIȚIALĂ:
Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) se apropie cu pași repezi de final, iar România se află într-o cursă contra cronometru. În contextul în care țara noastră înregistrează restanțe majore și riscă să piardă miliarde de euro din banii europeni alocați, în Parlamentul European s-a tranșat o inițiativă crucială care ar fi putut oferi o gură de oxigen proiectelor naționale. Un amendament ce viza prelungirea termenelor de implementare a PNRR a împărțit însă delegația română de la Bruxelles în două tabere complet opuse.
Miza amendamentului: Extinderea termenelor și sprijin de la BEI
Amendamentul supus la vot solicita Comisiei Europene prezentarea de urgență a unei propuneri legislative prin care perioada de implementare a mecanismului să fie extinsă. Planul prevedea ca executivul european să pună pe masă, până la data de 31 august 2028, o formulă de prelungire care să permită statelor membre utilizarea integrală a finanțărilor și finalizarea investițiilor deja începute.
Pe lângă extinderea calendarului, textul propunea și un rol activ pentru Banca Europeană de Investiții (BEI). Aceasta ar fi urmat să ofere asistență tehnică și mecanisme suplimentare de finanțare pentru a garanta continuitatea proiectelor aflate în derulare, protejându-le de presiunea termenelor strânse din prezent.
Disputa politică: PSD a votat „pentru”, PNL s-a opus
Poziționarea partidelor din coaliția de guvernare de la București a fost radical diferită la Bruxelles. Toți eurodeputații PSD au votat în favoarea acestui amendament, susținând că flexibilizarea calendarului este singura cale prin care România poate evita pierderea masivă de fonduri.
De cealaltă parte, europarlamentarii PNL, aliniindu-se deciziei majorității din Grupul Partidului Popular European (PPE), au votat împotriva inițiativei, votul lor contribuind direct la respingerea amendamentului în legislativul european.
Reacția social-democraților: Acuzații de „dublu standard” la adresa liberalilor
Reprezentanții PSD au criticat dur poziția colegilor de coaliție, taxând opțiunea de vot a liberalilor drept o neconcordanță majoră între discursul politic intern și acțiunile de la Bruxelles.
„Este greu de înțeles cum cei care, la București, vorbesc zilnic despre nevoia de a salva fiecare euro din PNRR votează la Bruxelles împotriva unei inițiative care susținea poziția Parlamentului European de extindere a perioadei de implementare. România are nevoie de consecvență, nu de dublu standard”, au transmis oficialii delegației PSD printr-un comunicat de presă.
Riscul financiar din spatele calendarului rigid
Nevoia unei prelungiri a termenelor este argumentată de stadiul multor investiții din România finanțate prin PNRR, care se află încă în faza de execuție. Menținerea calendarului actual crește riscul ca proiecte majore de infrastructură sau modernizare să nu fie finalizate la timp, ceea ce ar însemna că lucrările rămase vor trebui suportate direct din bugetul de stat sau abandonate.
Delegația PSD de la Bruxelles a subliniat că va continua să caute și să susțină soluții în Parlamentul European pentru flexibilizarea normelor actuale, considerând că protejarea investițiilor deja începute este o prioritate absolută pentru economia României.