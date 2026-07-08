Reacția PNL la decizia Tribunalului București: „Continuăm până la pronunțarea soluției definitive”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 20:15

Partidul Național Liberal a reacționat oficial după decizia instanței de suspendare a conducerii lui Ilie Bolojan, anunțând că va epuiza toate căile legale pentru a apăra votul de la Congresul extraordinar. Pentru a evita un blocaj total, liberalii au decis ca, până la o sentință definitivă, activitatea curentă a partidului să fie ghidată după vechiul Statut, adoptat în vara anului 2025.

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