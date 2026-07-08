Reacția PNL la decizia Tribunalului București: „Continuăm până la pronunțarea soluției definitive”

Partidul Național Liberal a reacționat oficial după decizia instanței de suspendare a conducerii lui Ilie Bolojan, anunțând că va epuiza toate căile legale pentru a apăra votul de la Congresul extraordinar. Pentru a evita un blocaj total, liberalii au decis ca, până la o sentință definitivă, activitatea curentă a partidului să fie ghidată după vechiul Statut, adoptat în vara anului 2025.
Conducerea Partidului Național Liberal a reacționat oficial, miercuri seară, după ce Tribunalul București a dispus suspendarea provizorie a hotărârilor Congresului Extraordinar din 21 iunie 2026. Într-un comunicat oficial, liberalii subliniază că vor epuiza toate căile legale pentru a proteja rezultatul votului democratic și dau asigurări că activitatea partidului nu se va bloca. Pentru a asigura continuitatea, formațiunea politică se va replia temporar și va funcționa în baza Statutului adoptat în vara anului trecut.
Apel în 5 zile: PNL consideră suspendarea un act pur provizoriu
Reprezentanții PNL au precizat că respectă hotărârea magistraților, însă atrag atenția că decizia de suspendare nu reprezintă o anulare definitivă a scrutinului intern, ci doar o măsură temporară până la judecarea pe fond a dosarului.
„PNL își va căuta dreptatea până la capăt. Am luat act de hotărârea pronunțată astăzi de Tribunalul București privind suspendarea hotărârilor adoptate de Congresul extraordinar al PNL. Respectăm decizia instanței și notăm că este vorba despre un act provizoriu, în raport cu care ne vom exercita dreptul de apel. Până la soluționarea definitivă a dosarelor aflate pe rolul instanțelor, activitatea Partidului Național Liberal se va desfășura conform Statutului adoptat la Congresul din 12 iulie 2025.”
Deși decizia este executorie de drept, juriștii partidului pregătesc deja cererea de apel, care va fi depusă la Tribunalul București în termenul legal de 5 zile de la pronunțare.
Acuzații dure la adresa dizidenților: „O minoritate încearcă să blocheze reconstrucția partidului”
Comunicatul liberalilor lansează un atac direct la adresa grupului de contestatari – numiți informal în spațiul public „puciști” –, acuzându-i că folosesc tactici juridice de blocaj din cauză că au pierdut competiția internă pe plan politic. Conducerea susține că regulile și procedurile folosite la organizarea Congresului din 21 iunie au fost perfect statutare.
În plus, liderii PNL punctează ceea ce consideră a fi o contradicție flagrantă în deciziile judecătorești: anul trecut, partidul a organizat un Consiliu Național și un Congres în exact aceleași condiții procedurale, fără ca nimeni să conteste modificările de statut sau conducerea aleasă atunci. Liberalii avertizează că interpretările „neunitare și absurde” ale regulamentelor interne nu ar trebui să poată răsturna un vot masiv.
„Voința politică exprimată democratic de membrii partidului nu poate fi înlocuită prin acțiunile unei minorități și nici anulată prin interpretări neunitare și absurde ale unor proceduri interne. Legitimitatea politică rezultată din votul masiv al Congresului rămâne fundamentul conducerii Partidului Național Liberal”, se mai arată în textul transmis de formațiunea politică.
Ce hotărâri au fost înghețate de Tribunalul București
Litigiul care a provocat acest cutremur politic vizează direct structura de comandă aprobată sub moțiunea „Modernizare cu rădăcini”. Judecătorii au dispus înghețarea imediată a patru mari piloni aprobați în luna iunie:
Hotărârea Congresului Extraordinar nr. 01/2026;
Hotărârea Congresului Extraordinar nr. 02/2026;
Actul de alegere a noilor organe de conducere (în frunte cu președintele Ilie Bolojan);
Ratificarea modificărilor aduse Statutului PNL, care fuseseră votate inițial de Consiliul Național Extraordinar pe 19 iunie 2026.
În ciuda acestui recul suferit în instanță, PNL își încheie poziția oficială pe un ton ferm, dând asigurări publicului și partenerilor politici că procesul de reconstrucție și modernizare a partidului va continua exclusiv în cadrul legal, cu respect total față de instituțiile statului.