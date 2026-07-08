Nicușor Dan, reacție în scandalul azilelor din Bihor: „Ne confruntăm din nou cu o problemă generală, valabilă în multe domenii”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 17:41

Președintele Nicușor Dan, a lansat o critică severă la adresa modului în care instituțiile publice din România gestionează protecția persoanelor vulnerabile, luând ca punct de pornire imaginile și abuzurile revoltătoare descoperite în centrele neautorizate din județul Bihor, coordonate de Viorel Pașca.

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