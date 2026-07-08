Nicușor Dan, reacție în scandalul azilelor din Bihor: „Ne confruntăm din nou cu o problemă generală, valabilă în multe domenii”

Președintele Nicușor Dan, a lansat o critică severă la adresa modului în care instituțiile publice din România gestionează protecția persoanelor vulnerabile, luând ca punct de pornire imaginile și abuzurile revoltătoare descoperite în centrele neautorizate din județul Bihor, coordonate de Viorel Pașca.
Președintele a subliniat că tragedia din Bihor scoate la iveală o deficiență cronică a organismelor de control și a modului în care clasa politică refuză să lucreze cu date concrete.
Compasiune pentru victime, dar e nevoie de măsuri operative
Nicușor Dan și-a exprimat solidaritatea cu persoanele care au îndurat condiții inumane în aceste centre, însă a atras imediat atenția că rezolvarea acestei crize necesită o schimbare radicală de paradigmă la nivel de management public.
„Statul român are foarte multe deficiențe, în special la organismele sale de control, și va fi un proces de lungă durată ca aceste lucruri să se rezolve. Discutând despre cazul din Bihor, văzând imaginile și relatările, întreaga mea compasiune merge către victime. Totuși, trecând la partea operativă, ne confruntăm din nou cu o problemă generală, valabilă în multe domenii din țara noastră”, a declarat Nicușor Dan.
„Politicienii se ceartă, dar nu știm câți oameni sunt în această situație”
Cea mai aspră critică a președintelui a vizat lipsa totală de transparență și de radiografiere statistică a fenomenului asistenței sociale în România. Nicușor Dan consideră că dezbaterea publică este parazitată de conflicte politice sterile, în timp ce instituțiile habar nu au care este dimensiunea reală a problemei pe care ar trebui să o rezolve.
„România este un stat care funcționează cu povești narative, cu politicieni care declară, reclamă și se ceartă între ei, dar nu avem cifre. Câți oameni sunt în această situație? Câte locuri sunt la centrele publice care să răspundă pe paliative și câte locuri sunt în centrele private?”, a întrebat retoric șeful statului.
În final, Nicușor Dan a avertizat că, atât timp cât instituțiile centrale și locale vor continua să ignore colectarea și centralizarea acestor indicatori de bază, reformarea sistemului de protecție socială va rămâne o iluzie. „Din nou ne întoarcem la inabilitatea și neputința statului român de a funcționa în absența acestor tipuri de date. În acest moment, avem fiecare câte o opinie și nu cred că ajungem prea departe”, a concluzionat președintele.