Doliu în PSD. Un fost deputat și-a pierdut viața

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 23:51

Lumea politică din România este în doliu după moartea Doinei Micșunica Drețcanu, fost deputat PSD și una dintre personalitățile marcante ale organizației social-democrate din Botoșani. Vestea dispariției sale a fost anunțată de PSD Botoșani, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a evocat contribuția pe care aceasta a avut-o în administrația publică și în activitatea parlamentară.

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