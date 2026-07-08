Doliu în PSD. Un fost deputat și-a pierdut viața

Lumea politică din România este în doliu după moartea Doinei Micșunica Drețcanu, fost deputat PSD și una dintre personalitățile marcante ale organizației social-democrate din Botoșani. Vestea dispariției sale a fost anunțată de PSD Botoșani, care a transmis un mesaj de condoleanțe și a evocat contribuția pe care aceasta a avut-o în administrația publică și în activitatea parlamentară.
Doina Micșunica Drețcanu s-a stins din viață
Moartea fostului parlamentar a provocat tristețe în rândul colegilor și al celor care au cunoscut-o de-a lungul carierei sale politice. Reprezentanții PSD Botoșani au transmis un mesaj emoționant, în care au evidențiat implicarea sa în viața comunității și dedicarea față de județul pe care l-a reprezentat.
Potrivit social-democraților, Doina Micșunica Drețcanu va rămâne în memoria celor care au colaborat cu ea prin activitatea desfășurată și prin proiectele susținute în beneficiul comunității botoșănene.
„Doina Micșunica Drețcanu, fost deputat PSD Botoșani în perioada 2000-2008, a trecut la cele veșnice. În aceste clipe de adâncă durere, cuvintele par neputincioase în fața golului lăsat de plecarea unui om care a dedicat ani buni din viață comunității și județului nostru. Va rămâne mereu în amintirea noastră prin munca depusă și prin urmele lăsate în viața administrativă și politică a județului. Organizația Județeană PSD Botoșani transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții organizației județene.
A reprezentat județul Botoșani în Camera Deputaților timp de două mandate
Doina Micșunica Drețcanu a avut o activitate parlamentară de aproape opt ani. Primul mandat a început în anul 2001, după ce l-a înlocuit în Camera Deputaților pe Costică Macaleți, care a renunțat la funcție pentru a ocupa postul de prefect al județului Botoșani.
Ulterior, la alegerile parlamentare din 2004, aceasta a obținut un nou mandat pe listele Partidului Social Democrat, continuând să reprezinte interesele botoșănenilor în Parlament până în anul 2008.
O carieră dedicată comunității
De-a lungul activității sale publice, Doina Micșunica Drețcanu a fost implicată în numeroase inițiative dedicate dezvoltării județului Botoșani și a rămas una dintre figurile cunoscute ale organizației PSD din această zonă.
Colegii săi spun că și-a dedicat întreaga carieră serviciului public și că implicarea sa în administrație și în viața politică locală va rămâne parte din moștenirea pe care o lasă în urmă.