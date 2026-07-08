Lovitură pentru premierul interimar. Instanța suspendă conducerea lui Ilie Bolojan și deciziile Congresului PNL din iunie

Publicat 8 iul. 2026, 18:12 Actualizat 8 iul. 2026, 18:13

Partidul Național Liberal (PNL) intră într-o criză juridică majoră în plin sezon al negocierilor politice. Tribunalul București a admis astăzi, 8 iulie 2026, cererea formulată de contestatarii din interiorul partidului și a decis suspendarea provizorie a tuturor efectelor și hotărârilor adoptate în cadrul Congresului Extraordinar din data de 21 iunie 2026.

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