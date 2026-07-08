Lovitură pentru premierul interimar. Instanța suspendă conducerea lui Ilie Bolojan și deciziile Congresului PNL din iunie

Partidul Național Liberal (PNL) intră într-o criză juridică majoră în plin sezon al negocierilor politice. Tribunalul București a admis astăzi, 8 iulie 2026, cererea formulată de contestatarii din interiorul partidului și a decis suspendarea provizorie a tuturor efectelor și hotărârilor adoptate în cadrul Congresului Extraordinar din data de 21 iunie 2026.
Decizia, deși nu este una definitivă, are un caracter executorie de drept, ceea ce înseamnă că trebuie aplicată imediat. Practic, alegerea lui Ilie Bolojan în funcția de președinte, numirea noii echipe de conducere și modificările aduse statutului liberalilor sunt blocate juridic până la tranșarea definitivă a litigiului.
Conducerea PNL și modificările de statut, blocate provizoriu de magistrați
Magistrații Secției Civile au analizat solicitarea taberei care contestă legitimitatea noului mod de organizare și au decis să înghețe toate actele adoptate recent. Soluția pe scurt a instanței vizează în mod direct cele patru mari hotărâri ale Congresului Extraordinar din 21 iunie.
Printre acestea se numără Hotărârea nr. 01/2026 și nr. 02/2026, dar și actul prin care s-a aprobat alegerea oficială a organelor de conducere în urma adoptării moțiunii „Modernizare cu rădăcini”. Totodată, a fost suspendată și hotărârea de ratificare a noului Statut al PNL, document care fusese modificat inițial de Consiliul Național Extraordinar cu doar două zile înainte de Congres.
Efectul de domino: 13 decizii ale Biroului Permanent Național devin inactive
Blocajul nu se oprește doar la nivelul votului din Congres, ci lovește direct în capacitatea operativă de decizie a partidului. Instanța a dispus suspendarea tuturor actelor subsecvente adoptate în temeiul noului statut.
Este vorba despre un pachet masiv de 13 decizii consecutive ale Biroului Permanent Național, emise între 21 și 23 iunie 2026. Toate aceste măsuri curente de management politic își pierd valabilitatea în mod provizoriu, lăsând noua structură de comandă a liberalilor fără pârghii legale de acțiune în mod imediat.
Clarificări procedurale: Ilie Bolojan și Dan Motreanu, scoși personal din cauză
Un aspect tehnic important din decizia judecătorilor este admiterea excepției lipsei calității procesuale pasive pentru liderii vizați ca persoane fizice. Instanța a respins solicitările îndreptate nominal împotriva lui Ilie Bolojan (ca președinte) și a lui Dan Motreanu (ca secretar general), stabilind că litigiul trebuie purtat strict în contradictoriu cu entitatea juridică a Partidului Național Liberal, reprezentată prin președintele său. De asemenea, argumentele PNL privind o presupusă prematuritate sau inadmisibilitate a cererii au fost respinse de magistrați ca neîntemeiate.
Ce urmează pentru PNL? Tensiuni maxime înainte de negocierile cheie
Sentința vine într-un moment cum nu se poate mai prost pentru noua linie politică a partidului. Luni erau programate negocieri cruciale pentru formarea unei coaliții a partidelor pro-occidentale, un demers în care Ilie Bolojan s-a poziționat constant ca principalul oponent al formulelor de compromis propuse anterior.
Pentru moment, victoria juridică aparține grupării dizidente din PNL – numită informal în partid tabăra „puciștilor” – care a reclamat încălcarea gravă a procedurilor statutare interne la organizarea scrutinului din iunie. Totuși, bătălia nu este încheiată. Conducerea suspendată a PNL are la dispoziție un termen legal de 5 zile de la pronunțare pentru a depune apel, care se va judeca la Secția a III-a Civilă a Tribunalului București. Până la o sentință definitivă, autoritatea politică a lui Ilie Bolojan la masa negocierilor primește o lovitură dură chiar în sala de judecată.