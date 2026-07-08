Nicuşor Dan, despre criza politică: ”Preşedintele României nu face dosare, şantaje, astfel încât să ghidoneze nişte politicieni”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 18:54

Nicușor Dan a vorbit, miercuri, după Summitul NATO de la Ankara, despre criza politică și termenul pentru rezolvarea acesteia și a subliniat că președintele României nu face dosare, șantaje, ”astfel încât să ghidoneze niște politicieni”.

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