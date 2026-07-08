Nicuşor Dan, despre criza politică: ”Preşedintele României nu face dosare, şantaje, astfel încât să ghidoneze nişte politicieni”

Nicușor Dan a vorbit, miercuri, după Summitul NATO de la Ankara, despre criza politică și termenul pentru rezolvarea acesteia și a subliniat că președintele României nu face dosare, șantaje, ”astfel încât să ghidoneze niște politicieni”.
”Liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor”
”Nu vreau să fac predicţii şi nu cred că sunt eu cel care în mod necesar trebuie să pună presiune. Bineînţeles că am un mandat, reprezint cetăţenii, dar cred că în momentul de faţă fiecare din liderii partidelor parlamentare trebuie să simtă presiunea oamenilor. Oamenii care trăiesc mai prost decât anul trecut, care au o incertitudine în ceea ce priveşte viitorul familiilor lor, toţi oamenii ăştia au aşteptarea ca politicienii, că de-aia din nou mă întorc la rolul social al politicianului, politicianul este ales de oameni să le negocieze interesele, astfel încât oamenii să-şi vadă de viaţa lor şi să nu ajungă să-şi dea în cap unii altora. Asta e rolul social. Eu cred că aşteptarea întregii societăţi este ca partidele parlamentare să fie rezonabile, să ajungă la un consens”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, după ce a fost întrebat ce termen dă partidelor să rezolve criza guvernamentală.
”Suntem într-o democraţie în care politicienii trebuie să ajungă la un consens”
Liderul de la Cotroceni a menționat faptul că suntem într-o democraţie în care politicienii trebuie să ajungă la un consens.
”Nu pot să precizez când se va ajunge la acest consens şi mai ales nu am instrumente. Adică, preşedintele României nu face dosare, şantaje, ce vă puteţi închipui dumneavoastră, astfel încât să ghidoneze nişte politicieni să spună da, când ei vor să spună nu. Suntem într-o democraţie în care politicienii trebuie să ajungă la un consens. Asta e meseria lor”, a mai spus liderul de la cotroceni.
”Suntem într-un blocaj”
Întrebat dacă în momentul de faţă România se apropie de organizarea unor alegeri anticipate, preşedintele a spus: ”Eu constat că suntem într-un blocaj în care totuşi, pe obiectivele importante există rezonabilitate, adică toată lumea e de acord că trebuie să avem o sesiune extraordinară a Parlamentului în care să trecem legile care sunt necesare pentru a finaliza PNRR-ul. Toată lumea e de acord că pe acele două, trei legi care încă sunt în discuţie trebuie să existe nişte comisii tehnice în care partidele să-şi trimită reprezentanţii. Deci pe lucrurile importante există consens”.