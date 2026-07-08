Ilie Bolojan, greu de dat jos de la vârful PNL: „Nu ne vom clinti!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 iul. 2026, 22:27

Ilie Bolojan se dă greu dus din fruntea Guvernului, dar și mai imposibil pare să fie înlăturat de la conducerea PNL. Deși instanța i-a anulat toate deciziile luate la Congresul PNL, Bolojan spune că respectă decizia instanței, dar „nu se clintește”.

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