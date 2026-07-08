Ilie Bolojan, greu de dat jos de la vârful PNL: „Nu ne vom clinti!”

Ilie Bolojan se dă greu dus din fruntea Guvernului, dar și mai imposibil pare să fie înlăturat de la conducerea PNL. Deși instanța i-a anulat toate deciziile luate la Congresul PNL, Bolojan spune că respectă decizia instanței, dar „nu se clintește”.
Liderul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a reacționat cu maximă fermitate în urma deciziei Tribunalului București de a suspenda provizoriu hotărârile Congresului Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026. Într-o declarație de o duritate fără precedent la adresa contestatarilor din interiorul partidului, Bolojan a transmis un mesaj clar de rezistență, subliniind că legitimitatea politică oferită de votul majorității membrilor nu poate fi anulată în instanță.
„Cei care își trădează colegii vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”
Ilie Bolojan i-a taxat dur pe membrii PNL care au contestat în justiție conducerea și statutul partidului, acuzându-i de trădare și de sfidare a democrației interne. Acesta a avertizat că acțiunile juridice nu le vor aduce legitimitate politică în fața bazei partidului.
„Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele.”
Liderul liberal a explicat că acest atac sistemic din zona juridică vine tocmai ca o reacție la dorința partidului de a se reforma și de a nu mai repeta erorile din trecut care au dus la pierderea încrederii electoratului.
„Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România. Lumea politică nu-și poate recâștiga credibilitatea repetând aceleași greșeli care i-au îndepărtat pe români de noi.”
PNL anunță o cale fără întoarcere: „Nu ne vom clinti”
Deși decizia Tribunalului București este executorie, obligând PNL să revină temporar la regulile organizatorice din iulie 2025 până la soluționarea apelului, Ilie Bolojan dă asigurări că direcția politică dictată de moțiunea sa, „Modernizare cu rădăcini”, rămâne de neclintit.
„Vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noștri privind ceea ce suntem și pe cine reprezentăm. Nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. PNL este din nou puternic. Știm care este direcția bună pe care trebuie să o urmăm pentru România și avem hotărârea de a lupta pentru valorile în care credem.”
Mesajul liderului de la Oradea închide orice portiță pentru eventuale negocieri de culise cu gruparea dizidentă și anunță un război total în instanță, PNL având la dispoziție 5 zile pentru a ataca decizia de suspendare.